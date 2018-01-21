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    21 Ocak 2018, Pazar
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    Bajic ’de

    Bajic Başakşehir’de
    Başakşehir, İtalyan ekibi Udinese'den forvet oyuncusu Riad Bajic'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki futbolcu ile anlaşma sağlandığı belirtildi ve oyuncunun satın alma opsiyonuyla kadroya katıldığı bildirildi. 1.89 boyundaki , 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Süper Lig'de Atiker Konyaspor formasını da giyip 92 maçta 31 gol, 9 asist üretmişti.

    1. 21 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:26
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