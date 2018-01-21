Bajic Başakşehir’de
Başakşehir, İtalyan ekibi Udinese'den forvet oyuncusu Riad Bajic'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki futbolcu ile anlaşma sağlandığı belirtildi ve oyuncunun satın alma opsiyonuyla kadroya katıldığı bildirildi. 1.89 boyundaki Riad Bajic, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Süper Lig'de Atiker Konyaspor formasını da giyip 92 maçta 31 gol, 9 asist üretmişti.
- 21 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 01:26
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Fikret Orman, Burak Yılmaz'ı istemiş!..
Toplam 8
Yorum
okan ne yuva imiş be içine giren girene
-
Cenk Tosun'lu Everton bir puana razı oldu
Toplam 1
Yorum
sami mayista bagulunu toplar TR ye geri gelir daha dogrusu kovulur
-
Valbuena farkı!
Toplam 2
Yorum
Kerem Valbuenanın yerine malesef Aatıf oynuyor.Bu teknik direktörle olacak gibi değil!!!
Bajic Başakşehir’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.