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    20 Ocak 2018, Cumartesi
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    Golcü Bajic’ten zirve mesajı

    Golcü Bajic’ten zirve mesajı
    SÜPER Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan 'in İtalya'nın Udinese takımından 500 bin euro karşılığında sezon sonuna kadar kiraladığı Boşnak golcü Riad Bajic, Türkiye'ye geldi. Şampiyonluk mesajı veren Bajic, "Nasıl bir kulübe geldiğimi, beklentilerini biliyorum. Şampiyonlukla ilgili beklentilerden dolayı buradayım. Bu transferle ilgili Edin Visca'ya teşekkür ediyorum" dedi.
    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:58
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