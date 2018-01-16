CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Maliyeti yıllık 4 milyon euro

    Maliyeti yıllık 4 milyon euro

    Başkan , dünyanın en büyük kulüplerinden 'dan dünyanın en önemli oyuncularından birini renklerine kattıklarını anlatarak, transferde sponsorlarının verdiği desteğin çok büyük olduğunu söyledi.

    Gümüşdağ, 'ı bedelsiz kiraladıklarını vurgulayarak, "Arda, yarım sezon için 2 milyon euro artı bonus, önümüzdeki sezon için de 4 milyon euro artı bonus olarak sözleşmesini imzalamıştır. Satın alma opsiyonu ilk olarak bizde. 'ya hiçbir ödeme yapmadan bonservisinin yüzde 25'ine ortak olduk. Önümüzdeki yıl yüzde 20, bir sonraki yıl satıldığında ise bize yüzde 25 bedel ödemek zorundalar. Şampiyon olursak, Barcelona'ya 300 bin euro vereceğiz. Bunun dışında hiçbir bedel ödemeyeceğiz" bilgisini paylaştı.
    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:04
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Maliyeti yıllık 4 milyon euro haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN