Arda Turan sağlık kontrolünden geçti
Medipol Başakşehir, Arda Turan'ı sağlık kontrolünden geçirdi
- 14 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 13:13
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Ozan Tufan'ın ardından sıra o isim de...
Toplam 2
Yorum
Fbcan kendisi hakkında gerekeni yapan aykut sırayla futbolcuları kadro dışı bırakacak. bi topluluk size saygı duymuyorsa o grubu korkutursunuz
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Fenerbahçe son nefeste
Toplam 1
Yorum
Recep Duymaç Sn.Hocam güzel anlatıyorsun ama takım oynayamıyor bu nasıl iş takım oynamaz ise nasıl kazanacağız.
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Kartal umutlu
Toplam 1
Yorum
aydın şansa oralara geldin rizespor şampşyon olacak
Arda Turan sağlık kontrolünden geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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