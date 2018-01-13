Barcelona: Arda'nın tüm maliyetini Başakşehir ödeyecek

İspanyol kulübünün başkan yardımcısı Mestre, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Arda'yı bu sezondan kalan süre ve gelecek iki sezon için verdik. Türk kulübü tüm maaşı üstlenecek." dedi.

2011-2012 sezonundan bu yana kariyerini İspanya'da sürdüren 30 yaşındaki Arda Turan, Medipol Başakşehir'de kiralık olarak forma giyecek.

Arda Turan Barcelona'dan yıllık 8 milyon euro ücret kazanıyordu.