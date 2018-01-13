Barcelona: Arda'nın tüm maliyetini Başakşehir ödeyecek
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona'nın başkan yardımcısı Jordi Mestre, Arda Turan'ın tüm maaşının Medipol Başakşehir tarafından ödeneceğini açıkladı.
İspanyol kulübünün başkan yardımcısı Mestre, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Arda'yı bu sezondan kalan süre ve gelecek iki sezon için verdik. Türk kulübü tüm maaşı üstlenecek." dedi.
2011-2012 sezonundan bu yana kariyerini İspanya'da sürdüren 30 yaşındaki Arda Turan, Medipol Başakşehir'de kiralık olarak forma giyecek.
Arda Turan Barcelona'dan yıllık 8 milyon euro ücret kazanıyordu.
- 13 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 18:52
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Arda Turan formayı giydi: İşte ilk fotoğraflar...
Toplam 7
Yorum
umut Evimde asılı GS formalı fotoğrafın bugün den sonra artık yok.GS efsanelleriyle artık anılmayacaksın.çok kırdın arda 25 milyon GSli yi.
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‘Kaptan mektupla gönderilmez’
Toplam 10
Yorum
emre ekmek yediğin tekneye İHANET etmeyeceksin.......
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Kayserispor'dan Tarık Çamdal açıklaması
Toplam 5
Yorum
aslan bir adam futbola anca bu kadar ihanet edebilir 2 ligde bile oynamaz kimse almaz Fatih hoca tesislere sokmasın defolsun gitsin
Barcelona: Arda'nın tüm maliyetini Başakşehir ödeyecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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