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    13 Ocak 2018, Cumartesi
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    : Arda'nın tüm maliyetini ödeyecek

    Barcelona: Arda'nın tüm maliyetini Başakşehir ödeyecek

    İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından 'nın başkan yardımcısı Jordi Mestre, 'ın tüm maaşının Medipol tarafından ödeneceğini açıkladı.

    İspanyol kulübünün başkan yardımcısı Mestre, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Arda'yı bu sezondan kalan süre ve gelecek iki sezon için verdik. Türk kulübü tüm maaşı üstlenecek." dedi.

    2011-2012 sezonundan bu yana kariyerini İspanya'da sürdüren 30 yaşındaki , Medipol 'de kiralık olarak forma giyecek.

    Arda Turan 'dan yıllık 8 milyon euro ücret kazanıyordu.

    1. 13 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:52
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