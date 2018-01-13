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    13 Ocak 2018, Cumartesi
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    transferinde flaş ayrıntı!

    Arda Turan transferinde flaş ayrıntı!

    , 'la anlaşmaya vardı.

    Kulüp yaptığı açıklamaya transfere resmiyet kazandırıken 'dan da açıklama geldi. Katalan ekibinin yaptığı açıklamada dikkat çeken ayrıntı ise transferin 2.5 yıllık olduğuydu. Daha önce gelen bilgilerde Arda'nın 1.5 yıllığına kiralandığı yönündeydi. Ayrıca 2.5 yıllık süre içerisinde Arda Turan'ı Barcelona başka bir kulübe de gönderebilir. İşte Barcelona'nın açıklaması:

    "FC Barcelona ve İstanbul Medipol Başakşehir kulüpleri Arda Turan'ın iki buçuk sezon kiralık olarak transferi konusunda anlaşmaya vardı. Bu süreçte FC Barcelona oyuncunun UEFA transfer dönemleri içerisinde başka bir takıma transferi hakkını saklı tutmakla birlikte performansa göre bonuslar alacak. İstanbul Medipol Başakşehir'in satın alma opsiyonu bulunuyor."


    1. 13 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:43
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