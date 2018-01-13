Arda Turan transferinde flaş ayrıntı!
Medipol Başakşehir, Arda Turan'la anlaşmaya vardı.
"FC Barcelona ve İstanbul Medipol Başakşehir kulüpleri Arda Turan'ın iki buçuk sezon kiralık olarak transferi konusunda anlaşmaya vardı. Bu süreçte FC Barcelona oyuncunun UEFA transfer dönemleri içerisinde başka bir takıma transferi hakkını saklı tutmakla birlikte performansa göre bonuslar alacak. İstanbul Medipol Başakşehir'in satın alma opsiyonu bulunuyor."
- 13 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 14:43
-
Arda için son tur
Toplam 1
Yorum
yaşar ersoyu Biz GS'lılar Ardanın bu yaptığından sonra artık onunla ilgilenmiyoruz.Nereye giderse gitsin.Ama kendisinin bittiğini bilsin.
-
G.Saray'ı istiyorum
Toplam 4
Yorum
yaşar ersoyu Arda alınmadığına göre Emre şart oldu.Ancak mutlaka bir yolu bulunup bonservisi alınmalıdır.
-
Bu şartlarda transfer zor
Toplam 1
Yorum
Elazığlı Ver sturridge 20m pound başkan 10 sene kontrat yap.Mesuta yıllık 10 m euro sponsorlar el altından 20m euro versinler bu takım final oynar
Arda Turan transferinde flaş ayrıntı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.