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    12 Ocak 2018, Cuma
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    Arda için son teklif

    Arda için son teklif
    Barcelona'dan ayrılmak için geri sayıma geçen 'ın talibi olan Başakşehir, bu transferi bitirmek için ikinci ve son hamlesini yapacak. Turncu-lacivertli yöneticiler, Katalan ekibin yönetimi ile görüşmek üzere bugün son teklifini sunmak için 'la gidecek. Görüşmede Arda'nın 1.5 yıllığına kiralanması ve bu akşam veya yarın bu transferin açıklanması bekleniyor.
    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:44
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