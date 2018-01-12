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    12 Ocak 2018, Cuma
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    Ahmet Bulut'tan açıklaması

    Ahmet Bulut'tan <a href="/index/arda-turan?id=5c0e8040-0f7c-459a-9eeb-960fcf013955" class="" rel="tag">Arda Turan</a> açıklaması

    Menajer Ahmet Bulut, Medipol Başakşehir'in transfer gündeminde yer alan 'la ilgili açıklama yaptı.

    'ın menajeri Ahmet Bulut, A Spor'a açıklamalar yaptı. 'da top koşturan 'ın Medipol Başakşehir'e transferiyle ilgili konuşan Bulut, "Kulüpler arasında henüz anlaşma yok" dedi.
    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:51
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