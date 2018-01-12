Ahmet Bulut'tan Arda Turan açıklaması
Menajer Ahmet Bulut, Medipol Başakşehir'in transfer gündeminde yer alan Arda Turan'la ilgili açıklama yaptı.
- 12 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 22:51
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Conte'nin aracına masa düştü
Toplam 1
Yorum
kara murat kasadır o para kasası
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Fatih Terim rica etti, başkan yaptı
Toplam 2
Yorum
aa neredeyse Fatih terim tuvalete gitti bilmem ne oldu diyeceksiniz...Fatihin uşağı olmuşsunuz
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Aykut Kocaman: "Robin van Persie ile..."
Toplam 5
Yorum
KANARYA DİSİPLİN OLAYAN YERDE BAŞARININ OLMASI MÜMKÜN DEĞİL HİÇ KİMSE FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜNÜN ÜSTÜNDE DEĞİLDİR
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