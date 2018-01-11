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    11 Ocak 2018, Perşembe
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    'in Antalya kampı

    Medipol Başakşehir'in Antalya kampı

    'de ilk yarıyı lider tamamlayan , sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Turuncu-lacivertli takımın kampta bulunduğu otelin sahasında teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, dinlendirilen Edin Visca ve sol arka adalesinde ağrı hisseden Emre Belözoğlu katılmadı.

    Isınma hareketleri ve koşu ile başlayan antrenman, pas çalışması ve dar alanda minyatür kale maçla sona erdi.

    , sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına, akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:14
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