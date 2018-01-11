Medipol Başakşehir'in Antalya kampı
Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Medipol Başakşehir, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Turuncu-lacivertli takımın kampta bulunduğu otelin sahasında teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, dinlendirilen Edin Visca ve sol arka adalesinde ağrı hisseden Emre Belözoğlu katılmadı.
Isınma hareketleri ve koşu ile başlayan antrenman, pas çalışması ve dar alanda minyatür kale maçla sona erdi.
Medipol Başakşehir, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına, akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 13:14
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Aziz Yıldırım'ı kızdıran talep! RvP ayrılık için...
Toplam 16
Yorum
erkan k bjk almasın diye diego rvp şener volkan şen ozanı aldınız alayı güm diye patladı yazık ülke parasına yazık
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Babacar hamlesi! 6 milyon €...
Toplam 8
Yorum
Beşiktaşlı Aboubakar'ı kaçırdık bunu kaçırmamalıyız eldeki bütçeyi 32lik adamlara maaş olarak ödemektense gelcege yatırım kesinlikle alınmalı.
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Aziz Yıldırım'ı kızdıran talep! RvP ayrılık için...
Toplam 16
Yorum
ibo Zorla mi imzaldi sözlesmeyi...sende olsan böyle yaparsin...Sözlesme yi öneren ödemesi lazm..sonucta Profesiyonel...biraz Profesiyonel olun..
Medipol Başakşehir'in Antalya kampı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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