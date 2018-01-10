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    10 Ocak 2018, Çarşamba
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    'den farklı prova

    Başakşehir'den farklı prova

    Devre arası hazırlıklarını Antalya’da sürdüren ile , oynadıkları hazırlık maçında Başakşehir sahadan 4-1 galip ayrıldı.

    Süper Lig'in devre arasında hazırlıklarını sürdüren ve Evkur hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Sahadan 4-1 galip ayrılan Başakşehir'in golleri 16. dakikada Elia, 25. dakikada Epureanu 35. dakikada İrfan Can ve 88. dakikada penaltıdan Mevlüt'ten gelirken, Yeni Malatyaspor'un tek golü ise 74. dakikada Barazite'den geldi.
    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:14
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