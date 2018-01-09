;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Erdoğan bizi sevindiriyor

    Erdoğan bizi sevindiriyor

    ‘Cumhurbaşkanı ’ın maçlarımıza gelmesi bizi mutlu ediyor’

    'in G.Saray'dan transferi , takımıyla resmi 1 maç bile oynamadan sezon öncesi geçirdiği ağır sakatlık sonrası Antalya kampında geri dönüş hazırlıkları yapıyor. 32 yaşındaki Kamerunlu stoper, Antalya'da 'in nabzını tutan Fotomaç'a konuştu. İşte Chedjou'dan öne çıkanlar: "Cumhurbaşkanı 'ın maçlarımıza gelmesi bizi mutlu ediyor. Ben zaten futbola olan sevgisini ve futboldan geldiğini biliyordum. Cumhurbaşkanı'nı maça çekecek olan da biziz, alacağımız iyi sonuçlarla kendisini bizleri izlemeye gelmesini sağlayacak bizleriz." "Sezon başında hazırlık karşılaşmasına bile çıkmadan şanssız bir sakatlık yaşadım. Teknik heyet ve yöneticiler; 'senin kaliteni biliyoruz, üzülme' diyerek beni teselli etseler de sadece idman yapmak ve takımı dışarıdan izlemek kolay değil. Bir an önce sahalara dönmek istiyorum. Takımla idmanlara başladım, sağlık ekibi onay verdiği zaman döneceğim."

    Özel röportaj Savaş Çorlu

    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:08
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Erdoğan bizi sevindiriyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN