Erdoğan bizi sevindiriyor
‘Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın maçlarımıza gelmesi bizi mutlu ediyor’
Başakşehir'in G.Saray'dan transferi Aurelien Chedjou, takımıyla resmi 1 maç bile oynamadan sezon öncesi geçirdiği ağır sakatlık sonrası Antalya kampında geri dönüş hazırlıkları yapıyor. 32 yaşındaki Kamerunlu stoper, Antalya'da Süper Lig'in nabzını tutan Fotomaç'a konuştu. İşte Chedjou'dan öne çıkanlar: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maçlarımıza gelmesi bizi mutlu ediyor. Ben zaten futbola olan sevgisini ve futboldan geldiğini biliyordum. Cumhurbaşkanı'nı maça çekecek olan da biziz, alacağımız iyi sonuçlarla kendisini bizleri izlemeye gelmesini sağlayacak bizleriz." "Sezon başında hazırlık karşılaşmasına bile çıkmadan şanssız bir sakatlık yaşadım. Teknik heyet ve yöneticiler; 'senin kaliteni biliyoruz, üzülme' diyerek beni teselli etseler de sadece idman yapmak ve takımı dışarıdan izlemek kolay değil. Bir an önce sahalara dönmek istiyorum. Takımla idmanlara başladım, sağlık ekibi onay verdiği zaman döneceğim."
Özel röportaj Savaş Çorlu
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 02:08
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''Paramı almadan gitmem!''
Toplam 28
Yorum
bjkli Seviyorum bu adamı ya..ne yapsa yeridir bu transferi gerçekleştirenlere...
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"F.Bahçe'nin kapısından döndüm"
Toplam 2
Yorum
bjkli Tanrı nın sevgili kuluymuşsun. Kapıdan dönmüşün. Yat kalk dua et. Şükret...
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Şampiyon yapıp geleceğim
Toplam 5
Yorum
bjk Ne alıyor bu ya? Marketten ekmek filan mı.. Şampiyon olup gelecekmiş miş...
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