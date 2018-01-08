Ve Arda'da işlem tamam! Geliyor...

Arda Turan ile presipte anlaşan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, İspanyol kulübüyle de el sıkıştı. Başkan Gümüşdağ, bu sabah saatlerinde özel uçakla Barcelona'nın yolunu tuttu. Arda Turan transferini bitirmek için Barcelona'ya giden İstanbul ekibi, Katalan ekibiyle yapılan son görüşmelerin ardından transferde mutlu sona ulaşıldı.

Başakşehir'in Arda'yı 1.5 yıllığına kiraladığı öğrenildi.

İMZA TÖRENİ HAZIRLIĞI

Belek'te kamp yapan Medipol Başakşehir, takımın kaldığı otelde imza töreni için ciddi bir hazırlık yapılmakta. Otelin bir salonu tören için kulübün logolarıyla süslendi, masa ve sandalyeler törene özel olarak hazırlandı.

AVCI SİNYALİ VERMİŞTİ

Teknik Direktör Abdullah Avcı, "Arda ile benim Galatasaray altyapısından beri ilişkimiz var. Ailenin büyük oğlu gibidir. Hayatındaki tüm fikir alışverişlerinde de yanında bulunmuş birisiyim. Yılbaşından önce konuştum. Geleceği ile ilgili kararını verirken tekrardan konuşacağız. Ona buranın kapısının açık olduğunu kendisi de biliyor. Ama şu an öyle bir gelişme yok. Neler olacak bilmiyorum. Biz yokmuş gibi hareket ediyoruz. Ama Arda gibi isimlerle herkes çalışmak ister. Bunun kararını kendisi verecek. En son yılbaşından önce konuştuk. Yeni yıl için aramıştı, ailemle de görüşür. Bu söylediklerimi o zaman da ona ifade ettim. Bir karar aşamasında. Durumu değerlendirip, ona göre karar vereceğiz" dedi.