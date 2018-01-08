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    08 Ocak 2018, Pazartesi
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    Ve Arda'da işlem tamam! Geliyor...

    Ve Arda'da işlem tamam! Geliyor...

    'in lideri , uzun süredir hangi takıma gideceği merak konusu olan ile anlaşmaya vardı. Başakşehir yönetimi, Arda'yı getirmek için özel uçakla 'ya gitti.

    ile presipte anlaşan Başkanı , İspanyol kulübüyle de el sıkıştı. Başkan Gümüşdağ, bu sabah saatlerinde özel uçakla 'nın yolunu tuttu. Arda Turan transferini bitirmek için Barcelona'ya giden ekibi, Katalan ekibiyle yapılan son görüşmelerin ardından transferde mutlu sona ulaşıldı.

    Başakşehir'in Arda'yı 1.5 yıllığına kiraladığı öğrenildi.

    İMZA TÖRENİ HAZIRLIĞI
    Belek'te kamp yapan Medipol Başakşehir, takımın kaldığı otelde için ciddi bir hazırlık yapılmakta. Otelin bir salonu tören için kulübün logolarıyla süslendi, masa ve sandalyeler törene özel olarak hazırlandı.

    AVCI SİNYALİ VERMİŞTİ
    Teknik Direktör Abdullah Avcı, "Arda ile benim altyapısından beri ilişkimiz var. Ailenin büyük oğlu gibidir. Hayatındaki tüm fikir alışverişlerinde de yanında bulunmuş birisiyim. Yılbaşından önce konuştum. Geleceği ile ilgili kararını verirken tekrardan konuşacağız. Ona buranın kapısının açık olduğunu kendisi de biliyor. Ama şu an öyle bir gelişme yok. Neler olacak bilmiyorum. Biz yokmuş gibi hareket ediyoruz. Ama Arda gibi isimlerle herkes çalışmak ister. Bunun kararını kendisi verecek. En son yılbaşından önce konuştuk. Yeni yıl için aramıştı, ailemle de görüşür. Bu söylediklerimi o zaman da ona ifade ettim. Bir karar aşamasında. Durumu değerlendirip, ona göre karar vereceğiz" dedi.

    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:22
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