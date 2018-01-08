Arda Medipol Başakşehir'de başarılı olabilir mi?
Barcelona'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Arda Turan'ın ismi birçok kulüple birlikte anılıyor. Son günlerde ise Süper Lig'in ilk yarısını zirvede tamamlayan Medipol Başakşehir'le anlaştığı konuşulan Arda'nın Türkiye'ye dönmesi söz konusu. Peki sizce Arda, Türkiye'ye dönerse başarılı olabilir mi?
- 08 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 14:36
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De Jong ilk kez konuştu: "Tudor..."
Toplam 1
Yorum
gs senden kurtulduk bize o yeter yatarak kayarak futbol bir yere kadar
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Eljif’te B planı kiralama
Toplam 7
Yorum
Başar Oynatılmalı
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İşte Arda'nın Barcelona günlerinin bittiğinin resmi!..
Toplam 1
Yorum
kaya Bir gs'li olarak söylüyorum gel başakşehire senin kim olduğunu anlasınlar. Bize gel diyecemde seni istemez bu taraftarlar. Yazık vala
Arda Medipol Başakşehir'de başarılı olabilir mi? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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