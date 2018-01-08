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    08 Ocak 2018, Pazartesi
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    Arda 'de başarılı olabilir mi?

    Arda <a href="/index/medipol-basaksehir?id=b36488f3-fb07-4392-9cc7-2894df244015" class="" rel="tag">Medipol Başakşehir</a>'de başarılı olabilir mi?

    'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 'ın ismi birçok kulüple birlikte anılıyor. Son günlerde ise Süper Lig'in ilk yarısını zirvede tamamlayan 'le anlaştığı konuşulan Arda'nın 'ye dönmesi söz konusu. Peki sizce Arda, 'ye dönerse başarılı olabilir mi?


    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:36
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