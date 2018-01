Elia'dan flaş Fenerbahçe itirafı!

Süper Lig'in ilk yarısını lider olarak tamamlayan Medipol Başakşehirli oyuncu Eljero Elia, Doğan Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Şampiyonluğa inandığını belirten 30 yaşındaki futbolcu, "Buna inandığım için buraya geldim. Aksi takdirde zaten Başakşehir'e gelmezdim, şampiyon olmak için geldim" dedi.



Geçtiğimiz sezon Hollanda ligi Eredivisie'de Feyenoord formasıyla 24 maçta 9 gol 8 asist kaydederek dikkatleri üzerine çeken ve bu sezon da istikrarını sürdüren Elia, hücuma olan katkısı içinse, "Önemli olan tabii ki takımın başarısı. Şöyle bir gerçek var, gol attığınız zaman bütün fotoğraflarda siz varsınız, başrol oyuncusu siz olursunuz. Asist yaparsanız da, kimse bunu konuşmaz. Ama ben bunları çok önemsemiyorum, önemli olan benim ve takımın başarılı olması. Bence en önemli kriter bu" diye konuştu.



"TEKNİK EKİBİMİZİN EN KUVVETLİ YANI RAKİPLERİ ÇOK ANALİZ ETMEMİZ"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve teknik ekibine de övgüler yağdıran Hollandalı oyuncu, "Abdullah Avcı, öncelikle beni her maça çok iyi motive ediyor. Onun dışında hocamız taktik anlamda çok kuvvetli, ama aynı zamanda hocamız bu kuvvetini yardımcı antrenörlerden de alıyor, bizim teknik ekibimizin bu konuda gerçekten başarılı olduğunu düşünüyorum. Çünkü rakipler ile oynadığımız maçlardan önce rakiplerin kuvvetli yanlarını, zayıf yanlarını bize çok iyi aksettiriyorlar. Bence hocamızın ve teknik ekibimizin en kuvvetli yanı bu, taktik yönü ve rakiplerimizi çok iyi analiz etmemiz" ifadelerini kullandı.



"FENERBAHÇE'YE İMZA ATMAYA ÇOK YAKINDIM"

Medipol Başakşehir'in kadrosuna bu sezon katılan ve daha önce de Süper Lig ekiplerinden teklifler aldığını doğrulayan Elia, "Başakşehir'den önce Süper Lig'den teklifler geldi. Fenerbahçe'ye imza atmaya çok yakındım hatta onların direktörüyle de görüşmüştüm ve beni alabilmeleri için, başka bir oyuncu satmaları gerektiğini söylemişti ama Fenerbahçe'ye transferim an meselesiydi. Onun dışında Trabzonspor ile ilgili çok konuşuldu, resmi bir teklif gelmedi ama sürekli Trabzonspor'un benimle ilgilendiği söyleniyordu. Bursaspor ile görüştüm. Bursaspor ile görüştüğüm dönemde, yanılmıyorsam yardımcı antrenörü Almanya'da yaşıyordu, Almanya'yı bilen bir antrenördü. Beni birçok kez izlediğini ve beni çok iyi tanıdığını, Bursaspor'da görmek istediğini söylemişti. Bu görüşmeler sürerken, Başakşehir daha hızlı davrandı ve Başakşehir'e imza attım" açıklamasını yaptı.







"SÜPER LİG, İTALYA'DAKİ SERIE A'YA YAKIN"

Almanya, İtalya, İngiltere ve Hollanda'da daha önce formasını terleten Elia, bu liglerle Süper Ligi de kıyaslayarak şunları söyedi:

"Oynadığım liglerde en çok Türkiye ligini, İtalya ligi Serie A'ya yakın görüyorum. Birincisi insanların tabii ki duygularından dolayı, futbolu çok üst düzey şekilde yaşıyorlar. İkincisi sertliğe karşı Türkiye liginde biraz müsama gösteriyorlar. Çünkü ben kariyerim boyunca suratıma hiçbir darbe almamıştım. Burada dudağım patladı mesela, ondan dolayı sertlik bakımından hem de insanların duygu yoğunluğu bakımından Türkiye ligini, biraz İtalya ligine benzetiyorum."



"HERE OYUNCUNUN BİR KALİTESİ VAR"

Süper Lig'de boy gösteren Hollandalı oyunculara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan tecrübeli oyuncu, "Türkiye liginde oynanan futbol seviyesi, Hollanda liginin üzerinde. Bunu bir şekilde kabul etmek lazım. Oyuncular ile ilgili de, her oyuncunun kendine göre bir kalitesi var. Hepsi birbirinden kaliteli oyuncular. Wesley Sneijder zaten bunu yıllarca oynadığı takımlarda ispat etti. Ryan Babel uzun yıllar Türkiye'de oynamış bir oyuncu zaten Beşiktaş'tan önce Kasımpaşa'da oynamıştı ve bu sene Beşiktaş'ta çok iyi işler çıkarıyor. Jeremain Lens, geçtiğimiz sezon iyi bir performans göstermişti bu sene çok fazla süre alamadı. Şunu kabul etmek lazım, Türkiye ligi Hollanda liginden daha zor bir lig. Bence burada hakemlerin de işinin çok zor olduğunu düşünüyorum çünkü burada hakemler de bir şekilde oyunu kendi kontrolünde tutmaya çalışıyorlar ama bazen bu kaçabiliyor. Onların da işi çok zor. Onları da desteklemek lazım" şeklinde konuştu.



"ŞU ANLIK HERHANGİ BİR SIKINTIM YOK"

Omzunda yaşadığı sakatlık sebebiyle ilk yarının sonlarına doğru bir süre takımdan ayrı kalan 30 yaşındaki oyuncu açıklamasında, "Omzumda uzun süren bir ağrı vardı. Artık bu ağrılarla oynamak istemediğim için ameliyat oldum çünkü bu ağrılarla oynamam çok zordu. Bundan dolayı bir ameliyat oldum. Şu an kolum iyi ama sürekli güçlendirmem gerekiyor. Kolumdan yana bir sakatlık yaşadım ama şu anlık herhangi bir sıkıntım yok" sözlerine yer verdi.







HEDEF: ABD'DE FORMA GİYEBİLMEK

Gelecek için hedeflerini de paylaşan Elia, "Öncelikle hedefim burada şampiyon olmak. Şampiyon olduktan sonra da hayalim futbol hayatıma Amerika'da devam etmek. Bu ilerideki zamanlarda olabilecek bir şey ama öncelikle burada şampiyon olup, Amerika'da oynamak isterim. Tekrar Avrupa'da oynamak gibi bir düşüncem yok" dedi.



"ADEBAYOR KENDİNİ KANITLAMIŞ BİR İSİM"

Dünyaca ünlü futbolcu Emmanuel Adebayor ile oynamanın önemli olduğunu dile getiren Hollandalı oyuncu, "Güzel bir duygu çünkü baktığınız zaman zaten Adebayor kendini kanıtlamış, çok bilinen bir isim. Onunla oynadığınız zaman rahat da ediyorsunuz, çünkü topu saklayabilen, topu tutabilen bir oyuncu ama aynı pozisyonda başka bir oyuncu oynasa da tabii ki onunla da aynı duyguları yaşardım" ifadelerini kullandı.



Medipol Başakşehir'in taraftar gücünden eksik kaldığına da işaret eden Elia, "Açıkçası taraftar desteğine daha çok dış saha maçlarında ve içeride oynadığımız büyük maçlarda çok ihtiyacımız oluyor ama bu lig öyle bir lig ki, her takıma karşı kazanabilir, her takıma karşı da kaybedebilirsiniz" açıklamasını yaptı.



Eljero Elia ayrıca, idolünün ise Brezilyalı dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo olduğunu söyledi.