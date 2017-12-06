Başakşehir zoru başarmak istiyor
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 6. ve son maçında yarın sahasında Portekiz'in Braga takımı ile karşılaşacak.
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonundan hakem John Beaton yönetecek. Maç, TRT 1'den naklen yayınlanacak. C Grubu'nda 5. maçlar sonunda, Medipol Başakşehir 5 puanla 3. sırada yer alırken, 10 puanla lider durumda bulunan Braga ise bu karşılaşma öncesinde gruptan çıkmayı garantiledi.
TUR İHTİMALİ
Gruptaki son maçında Ludogorets'i deplasmanda mağlup ederek bir üst tura çıkma şansını son haftaya taşıyan Medipol Başakşehir'in sahasında Braga'yı yenmekten başka şansı yok.
Turuncu-lacivertli ekibe gruptan çıkma adına yalnızca Braga'yı mağlup etmesi de yeterli olmayacak. Grupta iddiası kalmayan Alman ekibi Hoffenheim'ın da sahasında, 8 puanla 2. sırada yer alan Ludogorets'i yenmesi şart. Medipol Başakşehir ve Hoffenheim maçlarını kazanması durumunda, puanını 8'e yükseltecek turuncu-lacivertliler, ikili averajda üstün olduğu Ludogorets'in önünde ikinci sıraya yükselerek gruptan çıkmayı başaracak.
- 06 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:24
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Toplam 3
Yorum
fenerli kim çıkarsa çıksın her türlü desteğim ve inancım var. helal olsun bu kadar başarıya devamı da gelecektir. buna inanıyorum.
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Tudor'a tam destek
Toplam 6
Yorum
YALANCI BASKAN SEN DUNYANIN EN YALANCI BASKANISIN. TERIM TEKLIFI REDDETTI BASKANDA BU DUYULURSA SECIMLERI ETKILER DIYE GORUSMEDIK DIYOR
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Ne gol ne asist!
Toplam 3
Yorum
hagi10 tudor efendi ndiayeyi öne atması lazım adamı 6 numara gibi kullanıyo. adam 8 ve 10 numara oynar
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