 Başakşehir zoru başarmak istiyor – Fotomaç – 06 Aralık 2017 ;
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    06 Aralık 2017, Çarşamba
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    Başakşehir zoru başarmak istiyor

    Başakşehir zoru başarmak istiyor

    Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 6. ve son maçında yarın sahasında Portekiz'in Braga takımı ile karşılaşacak.

    3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonundan hakem John Beaton yönetecek. Maç, TRT 1'den naklen yayınlanacak. C Grubu'nda 5. maçlar sonunda, Medipol Başakşehir 5 puanla 3. sırada yer alırken, 10 puanla lider durumda bulunan Braga ise bu karşılaşma öncesinde gruptan çıkmayı garantiledi.

    TUR İHTİMALİ
    Gruptaki son maçında Ludogorets'i deplasmanda mağlup ederek bir üst tura çıkma şansını son haftaya taşıyan Medipol Başakşehir'in sahasında Braga'yı yenmekten başka şansı yok.

    Turuncu-lacivertli ekibe gruptan çıkma adına yalnızca Braga'yı mağlup etmesi de yeterli olmayacak. Grupta iddiası kalmayan Alman ekibi Hoffenheim'ın da sahasında, 8 puanla 2. sırada yer alan Ludogorets'i yenmesi şart. Medipol Başakşehir ve Hoffenheim maçlarını kazanması durumunda, puanını 8'e yükseltecek turuncu-lacivertliler, ikili averajda üstün olduğu Ludogorets'in önünde ikinci sıraya yükselerek gruptan çıkmayı başaracak.

    1. 06 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:24
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