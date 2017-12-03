Avcı: Lider olmak güzel bir his

Lider olmanın güzel bir his olduğunu kaydeden Avcı, ''14. haftada birinci olmak güzel bir duygu. Bunlar hep gelip geçici şeyler. Ligin sonuna bakmak lazım. Ama puan farkıyla lider olmak güzel bir his. Geçiş oyununu iyi oynayan bir takımla karşılaştık. Opsiyonlarımızı birinci bölgeden başlayarak üçüncü bölgeye kadar iyi kullandık. Rakibin sırtı, kaleye daha yakındı. Final maçlarını daha iyi yapmamız lazımdı. İkinci yarıda bu konuyu daha iyi yaptık.'' sözlerini kullandı.

''BERABERE KALABİLİRDİK''

Son dakikalarda baskı yediklerini belirten Abdullah Avcı, ''Bu oyunda ısrarcı olacağız. Belki bir gün canımızı yakabilir ama ısrarcı olacağız. Bu oyunu geliştirmeye çalışacağız. Bu tarz maçlarda ikinci golü bulup rahatlaman gerek. İkinci golü bulamazsanız rakip iştahlanıyor. Son dakikalarda iki tane net pozisyona girdiler. Gol de olabilirdi, iyi oynadığımız maçta berabere kalabilirdik.'' şeklinde konuştu.

Perşembe günü Braga ile karşılaşacakları Avrupa Ligi maçı hakkında da konuşan tecrübeli teknik adam, ''Perşembe günü bizim için ikinci hedef olan Avrupa Ligi'nde kazanıp, rakibimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz.'' dedi.