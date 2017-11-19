 Emre tribündeydi – Fotomaç – 19 Kasım 2017 ;
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    19 Kasım 2017, Pazar
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    Emre tribündeydi

    Emre tribündeydi
    BAŞAKŞEHİR 'in yıldız oyuncusu Emre Belözoğlu dünkü karşılaşmayı tribünden takip etti. Sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Emre alınan farklı galibiyet sonrası büyük sevinç yaşadı. Emre arkadaşlarını tebrik etti.
    1. 19 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:19
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