Medipol Başakşehir, Malatya deplasmanında

Yeni Malatya Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Geçtiğimiz hafta sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u mağlup ederek ligde ikinci sıraya yükselen turuncu-lacivertliler, rakibini mağlup ederek sıralamadaki yerini korumak istiyor.

Ligde son iki maçını kazanan Evkur Yeni Malatyaspor ise 14 puana sahip.



SAKATLIK SIKINTISI

Medipol Başakşehir'de, sakatlığı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim ile hafta içinde yapılan maçta forma giyemeyen kaptan Emre Belözoğlu, Emmanuel Adebayor ve Joseph Attamah'ın durumu yarın netlik kazanacak.

Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlıkları bulunan Mahmut Tekdemir, Mehmet Batdal ve Manuel da Costa ise bu maçta forma giyemeyecek.



CLİCHY VE ATTAMAH CEZA SINIRINDA

İstanbul ekibinde, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde Gael Clichy ve Joseph Attamah sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Her iki futbolcu, yarınki mücadelede de sarı kart görmeleri halinde, 12. haftadaki Galatasaray karşılaşmasında oynayamayacak.