Medipol Başakşehir, Malatya deplasmanında
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Yeni Malatya Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.
Geçtiğimiz hafta sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u mağlup ederek ligde ikinci sıraya yükselen turuncu-lacivertliler, rakibini mağlup ederek sıralamadaki yerini korumak istiyor.
Ligde son iki maçını kazanan Evkur Yeni Malatyaspor ise 14 puana sahip.
SAKATLIK SIKINTISI
Medipol Başakşehir'de, sakatlığı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim ile hafta içinde yapılan maçta forma giyemeyen kaptan Emre Belözoğlu, Emmanuel Adebayor ve Joseph Attamah'ın durumu yarın netlik kazanacak.
Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlıkları bulunan Mahmut Tekdemir, Mehmet Batdal ve Manuel da Costa ise bu maçta forma giyemeyecek.
CLİCHY VE ATTAMAH CEZA SINIRINDA
İstanbul ekibinde, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde Gael Clichy ve Joseph Attamah sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Her iki futbolcu, yarınki mücadelede de sarı kart görmeleri halinde, 12. haftadaki Galatasaray karşılaşmasında oynayamayacak.
- 04 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:06
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Tudor tarih yazıyor! Sadece Hagi'yi geçemedi...
Toplam 2
Yorum
SSS BIRAKIN BU İŞLERİ HAFTAYA YERİN DİBİNE SOKARSINIZ...
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Tudor tarih yazıyor! Sadece Hagi'yi geçemedi...
Toplam 2
Yorum
Hakan Ne tarihi ama.tarihte 11 futbolcuda yabanci ona denk geldi.hic derbi alamadi.oyun okuma sifir.yarin fatih terimle kiyaslarsiniz
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''Kötü izleri sildik''
Toplam 2
Yorum
hy onur ne zaman röpörtaj verse trabzonspor yeniliyor
Medipol Başakşehir, Malatya deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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