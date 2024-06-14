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GELİNİM MUTFAKTA çeyrek altını kim kazandı? | 14 Haziran Gelinim Mutfakta hangi gelinin kaç çeyreği var?

Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Sezon finaline sayılı günler kala çeyrek altını kazanan gelin kritik avantaja sahip olacak. Peki Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 14 Haziran Gelinim Mutfakta hangi gelinin kaç çeyreği var? detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2024 Cuma 11:40 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2024 Cuma 11:55
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GELİNİM MUTFAKTA çeyrek altını kim kazandı? | 14 Haziran Gelinim Mutfakta hangi gelinin kaç çeyreği var?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI 14 HAZİRAN? | Gelinim Mutfakta'nın 1410. bölümünde de gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmanın sezon finalinde 3 hafta boyunca en çok çeyreği kazanan birinci gelin 50, ikinci gelin ise 30 altın bileziğin sahibi olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 14 Haziran Cuma Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 14 HAZİRAN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gün sonunda kayınvalidelerden yüksek puanları toplayarak çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı.

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GELİNİM MUTFAKTA HANGİ GELİNİN KAÇ ÇEYREK ALTINI VAR?

Zeynep gelin: 3 çeyrek altın

Başak gelin: 2 çeyrek altın

Damla gelin: 1 çeyrek altın

Kıymet gelin: 3 çeyrek altın

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta 6. sezon finali serisi 3 hafta sürecek ve bu süre boyunca eleme yapılmayacak. 3 haftanın sonunda en çok çeyrek altını alan birinci 50 bilezik, ikinci ise 30 bilezik alacak.

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