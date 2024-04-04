Haberler Magazin YEMEKTEYİZ puan tablosu 4 NİSAN Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Kübra kaç puan aldı?

YEMEKTEYİZ puan tablosu 4 NİSAN Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Kübra kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın dördüncü yarışmacısı Kübra Hanım oldu. Kübra Hanım hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Kübra kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 4 Nisan puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2024 Perşembe 18:30 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2024 Perşembe 19:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
YEMEKTEYİZ puan tablosu 4 NİSAN Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Kübra kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Kübra Hanım oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 4 Nisan 2024 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KÜBRA KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 4 Nisan yarışmacısı Kübra Hanım oldu. Kübra Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Efe: 4

Esra: 4

Zeynep: 3

Metin: 3

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ EFE KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 3 Nisan yarışmacısı Efe Bey oldu. Efe Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Kübra: 5

Zeynep: 5

Esra: 6

Metin: 5

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ METİN KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 2 Nisan yarışmacısı Metin Bey oldu. Metin Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Kübra: 4

Zeynep: 5

Esra: 6

Efe: 5

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ZEYNEP KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 1 Nisan yarışmacısı Zeynep Hanım oldu. Zeynep Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Kübra: 6

Metin: 6

Esra: 5

Efe: 4

DİĞER
Fatih Terim AEK'ya ilki yaşattı! Panathinaikos'dan müthiş geri dönüş: Süper Lig'in eski yıldızları sahnede...
Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki MGK toplantısı sona erdi: 6 maddelik yazılı açıklama
Cimbom'a Tete müjdesi!
G.Saray çok istedi F.Bahçe alıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
ISPANAKLI SU BÖREĞİ TARİFİ | Ispanaklı su böreği nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları
Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? (4 Nisan)
KADİR GECESİ MESAJLARI RESİMLİ 2024 | Farklı, dualı, hadisli Kadir Gecesi mesajları
A101'DE İZDİHAMLIK İNDİRİM | A 101 Aldın Aldın 4 Nisan aktüel ürünler kataloğu SAKIN KAÇIRMA!
KADİR GECESİ ÇEKİLECEK ZİKİR VE TESBİHLER DİYANET 2024 | Kadir Gecesi’nde hangi dualar okunur?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TFF'den Fenerbahçe'ye Süper Kupa cevabı! TFF'den Fenerbahçe'ye Süper Kupa cevabı! 18:46
Şenol Güneş açıkladı! Gitmek istediği takım... Şenol Güneş açıkladı! Gitmek istediği takım... 18:27
Cimbom'a Tete müjdesi! Cimbom'a Tete müjdesi! 16:42
Jasikevicius'tan flaş yorum! "Belirleyici nokta..." Jasikevicius'tan flaş yorum! "Belirleyici nokta..." 16:30
G.Saray'a Boey piyangosu! Geldiği gibi gidiyor G.Saray'a Boey piyangosu! Geldiği gibi gidiyor 16:12
UEFA'dan Melis Özçiğdem'e görev UEFA'dan Melis Özçiğdem'e görev 16:11
Daha Eski
Başakşehir Beşiktaş maçı ne zaman? Başakşehir Beşiktaş maçı ne zaman? 15:19
İrfan Can Kahveci rekor kırdı İrfan Can Kahveci rekor kırdı 15:18
SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN? SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN? 15:11
F.Bahçe'de Olympiakos mesaisi başladı! F.Bahçe'de Olympiakos mesaisi başladı! 15:00
Trabzonspor'da Sivasspor mesaisi başladı Trabzonspor'da Sivasspor mesaisi başladı 14:44
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes basketbol maçı saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes basketbol maçı saat kaçta? 14:24