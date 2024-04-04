YEMEKTEYİZ puan tablosu 4 NİSAN Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Kübra kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Kübra Hanım oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 4 Nisan 2024 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KÜBRA KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 4 Nisan yarışmacısı Kübra Hanım oldu. Kübra Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Efe: 4

Esra: 4

Zeynep: 3

Metin: 3

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ EFE KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 3 Nisan yarışmacısı Efe Bey oldu. Efe Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Kübra: 5

Zeynep: 5

Esra: 6

Metin: 5

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ METİN KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 2 Nisan yarışmacısı Metin Bey oldu. Metin Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Kübra: 4

Zeynep: 5

Esra: 6

Efe: 5

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ZEYNEP KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 1 Nisan yarışmacısı Zeynep Hanım oldu. Zeynep Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Kübra: 6

Metin: 6

Esra: 5

Efe: 4