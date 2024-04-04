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Survivor 4 Nisan kim elendi? | SURVIVOR ALL STAR DÜELLOYU KİM KAZANDI? | 4 Nisan Perşembe Survivor düello oyunu kazananı

Survivor All Star 2024'te heyecan, 4 Nisan Perşembe günü yayınlanan bölümle devam ediyor. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 4 Nisan Survivor Düello oyununu kim kazandı? Survivor All Star kim elendi? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2024 Perşembe 23:40
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Survivor 4 Nisan kim elendi? | SURVIVOR ALL STAR DÜELLOYU KİM KAZANDI? | 4 Nisan Perşembe Survivor düello oyunu kazananı

SURVIVOR ALL STAR KİM ELENDİ? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star sezonu başladı. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da bu akşam düello heyecanı yaşandı. SMS oylaması kaldırıldığı bu sezonda sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 4 Nisan Survivor elenen isim kim oldu? Survivor kim elendi? İşte detaylar...

SURVIVOR DÜELLO'YU KİM KAZANDI?

Survivor 2024 All Star yarışmasında 4 Nisan Perşembe günü düello oynandı. Düello sonunda elenen isim ise henüz belli olmadı.

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