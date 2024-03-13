Haberler Magazin GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? | Gelinim Mutfakta 13 Mart 2024 puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? | Gelinim Mutfakta 13 Mart 2024 puan durumu

Gelinim Mutfakta puan durumu 13 Mart | Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı Gelinim Mutfakta'da ödülü kazanan isim merak ediliyordu. Kazanan gelinin altın bilezikleri alacağı, en düşük puanlı gelinin ise kayınvalidesiyle programa veda edeceği Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 13 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu ne?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 12:20 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 12:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? | Gelinim Mutfakta 13 Mart 2024 puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI 13 MART? | Gelinim Mutfakta'nın 1343. bölümünde de gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 13 Mart Çarşamba Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 13 MART ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gün sonunda kayınvalidelerden yüksek puanları toplayarak çeyrek altını kazanan isim henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 6 Mart Çarşamba günü çeyrek altını Aleyna gelin kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 5 - 8 Mart haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelin, Tuğba gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 5 - 8 Mart hafta finalinde elenen isim Rabia gelin oldu.

DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de şok ayrılık! Kimse beklemiyordu...
Türkiye CHP'lilerin "para kulelerini" konuşuyor! Fondaş medya yine sessiz... Kimin parası kimin cebinde | Özgür Çelik'ten "kayıt dışı" itirafı
'Bu para eder mi?! diyorlardı... İtalyan devi peşine düştü
Torreira kararını verdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 13 MART 2024 | 🌙Ay Boğa burcunda
Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı?
ŞOK KATALOG RAMAZAN FIRSATI | 13-19 Mart ŞOK indirimli ürünler listesi
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 13 Mart rakamları
TIP BAYRAMI NE ZAMAN 2024? | Tıp Bayramı ayın kaçında, önemi nedir? Neden kutlanır?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Brighton - Roma maçı ne zaman? Brighton - Roma maçı ne zaman? 12:03
Liverpool - Sparta Prag maçı ne zaman? Liverpool - Sparta Prag maçı ne zaman? 12:01
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı! UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı! 12:00
Bayer Leverkusen - Karabağ maçı ne zaman? Bayer Leverkusen - Karabağ maçı ne zaman? 11:58
Atalanta - Sporting maçı ne zaman? Atalanta - Sporting maçı ne zaman? 11:56
Villarreal - Marsilya maçı ne zaman? Villarreal - Marsilya maçı ne zaman? 11:52
Daha Eski
Fenerbahçe çeyrek final için sahada! Fenerbahçe çeyrek final için sahada! 11:50
Slavia Prag - Milan maçı ne zaman? Slavia Prag - Milan maçı ne zaman? 11:49
F.Bahçe paraya para demeyecek! F.Bahçe paraya para demeyecek! 11:49
İşte Süper Lig'in en çok değer kaybeden futbolcuları! İşte Süper Lig'in en çok değer kaybeden futbolcuları! 11:35
West Ham United - Freiburg maçı ne zaman? West Ham United - Freiburg maçı ne zaman? 11:29
G.Saray'dan yeni ve gizli transfer! G.Saray'dan yeni ve gizli transfer! 11:28