SOĞAN DOLMASI TARİFİ | Soğan Dolması nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

SOĞAN DOLMASI TARİFİ | Geleneksel Türk mutfağının sevilen yemeklerinden soğan dolması, biber, patlıcan, kabak dolmasından sıkılanlar için en lezzetli alternatifler arasında yer alıyor. Lezzetiyle olduğu kadar görüntüsüyle de iştah kabartan soğan dolmasını denemek isteyenler için 'Soğan Dolması tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını derledik. İşte detaylar...

SOĞAN DOLMASI NASIL YAPILIR?

Soğan Dolması Malzemeleri:

8 adet büyük boy soğan

1 su bardağı pirinç

250 gram kıyma (isteğe bağlı, vejetaryen versiyon için kullanmayabilirsiniz)

2 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı biber salçası

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı kuru üzüm veya kuş üzümü

1 çay bardağı ince kıyılmış maydanoz

Tuz

Karabiber

Pul biber

2 su bardağı su

Limon dilimleri (servis için)

Soğan Dolması Yapılışı:

Soğanların kabuklarını soyun ve uç kısımlarını kesin. Ardından her bir soğanı yarısına kadar oyarak iç kısmını boşaltın. Oyulan soğanları tuzlu suda bekletin.

Pirinci yıkayıp süzün.

Geniş bir kasede pirinci, kıymayı (varsa), kuru üzümü veya kuş üzümünü, ince kıyılmış maydanozu, tuzu, karabiberi ve pul biberi karıştırın.

Hazırladığınız iç harcı oyduğunuz soğanların içine doldurun ve üzerlerini kapatın.

Tencereye sıvı yağı alın ve salçaları ekleyip kavurun.

Salçalı karışıma dolmaları yerleştirin. Üzerlerine 2 su bardağı suyu ekleyin.

Kısık ateşte dolmalar yumuşayıp suyunu çekene kadar pişirin.

Piştikten sonra servis tabağına alın ve yanında limon dilimleri ile servis yapın.

Soğan Dolması Püf Noktaları: