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SOĞAN DOLMASI TARİFİ | Soğan Dolması nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan soğan dolması, son zamanlarda en sık araştırılan lezzetler arasında yerini aldı. Doyurucu bir yemek olan ve zaman zaman ara sıcak olarak da servis edilen soğan dolmasını denemek isteyenler arama motorlarında 'Soğan dolması tarifi, soğan dolması nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 13:50 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 14:10
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SOĞAN DOLMASI TARİFİ | Soğan Dolması nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

SOĞAN DOLMASI TARİFİ | Geleneksel Türk mutfağının sevilen yemeklerinden soğan dolması, biber, patlıcan, kabak dolmasından sıkılanlar için en lezzetli alternatifler arasında yer alıyor. Lezzetiyle olduğu kadar görüntüsüyle de iştah kabartan soğan dolmasını denemek isteyenler için 'Soğan Dolması tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını derledik. İşte detaylar...

SOĞAN DOLMASI NASIL YAPILIR?

Soğan Dolması Malzemeleri:

  • 8 adet büyük boy soğan
  • 1 su bardağı pirinç
  • 250 gram kıyma (isteğe bağlı, vejetaryen versiyon için kullanmayabilirsiniz)
  • 2 yemek kaşığı domates salçası
  • 2 yemek kaşığı biber salçası
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • 1 çay bardağı kuru üzüm veya kuş üzümü
  • 1 çay bardağı ince kıyılmış maydanoz
  • Tuz
  • Karabiber
  • Pul biber
  • 2 su bardağı su
  • Limon dilimleri (servis için)

Soğan Dolması Yapılışı:

  • Soğanların kabuklarını soyun ve uç kısımlarını kesin. Ardından her bir soğanı yarısına kadar oyarak iç kısmını boşaltın. Oyulan soğanları tuzlu suda bekletin.
  • Pirinci yıkayıp süzün.
  • Geniş bir kasede pirinci, kıymayı (varsa), kuru üzümü veya kuş üzümünü, ince kıyılmış maydanozu, tuzu, karabiberi ve pul biberi karıştırın.
  • Hazırladığınız iç harcı oyduğunuz soğanların içine doldurun ve üzerlerini kapatın.
  • Tencereye sıvı yağı alın ve salçaları ekleyip kavurun.
  • Salçalı karışıma dolmaları yerleştirin. Üzerlerine 2 su bardağı suyu ekleyin.
  • Kısık ateşte dolmalar yumuşayıp suyunu çekene kadar pişirin.
  • Piştikten sonra servis tabağına alın ve yanında limon dilimleri ile servis yapın.

Soğan Dolması Püf Noktaları:

  • Soğanları oyarken, onları daha kolay işlemek için uç kısımlarını kesip biraz suda bekletebilirsiniz. Ayrıca, oyduğunuz iç kısımları çıkarırken, bir bıçağın tersiyle bastırarak çıkarmak işinizi kolaylaştırabilir.
  • Soğanları doldururken, kesik yaptığınız alt kısmını düz kesmeye çalışın. Böylece dolmalarınız tencereye daha stabil bir şekilde oturur ve pişerken dağılmaz.
  • Dolmaları kısık ateşte pişirin. Böylece dolmaların altı yanmadan, yavaşça pişerler ve iç harçları dağılmaz.

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