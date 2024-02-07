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Survivor ödül oyununu kim kazandı? | SURVIVOR ALL STAR ÖDÜL OYUNU 7 Şubat 2024

Survivor All Star 2024'te heyecan, 7 Şubat Çarşamba günü yayınlanan bölümle devam etti. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 7 Şubat Survivor Ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2024 Perşembe 01:30 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2024 Perşembe 01:40
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Survivor ödül oyununu kim kazandı? | SURVIVOR ALL STAR ÖDÜL OYUNU 7 Şubat 2024

SURVIVOR ALL STAR ÖDÜL OYUNU | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star sezonu başladı. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da bu akşam ödül oyunu oynandı. SMS oylaması kaldırıldığı bu sezonda sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 7 Şubat Survivor Ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 7 Şubat Çarşamba akşamı oynanan ödül oyununu kazanan KIRMIZI TAKIM oldu.

SURVIVOR ALL STAR KIRMIZI TAKIM

  • Nagihan Karadere

  • Nihat Altınkaya

  • Bozok Gören

  • Turabi Çamkıran

  • Gizem Memiç

  • Doğukan Manço

  • Sercan Yıldırım

  • Pınar Saka

  • Aleyna Kalaycıoğlu

  • Berna Gözbaşı

  • Ersin Korkut

  • Merve Aydın

  • Özgür Tetik

SURVIVOR ALL STAR MAVİ TAKIM

  • Ogeday Girişken

  • Yiğit Poyraz

  • Seda Ocak

  • Yunus Emre

  • Damla Can

  • Begüm Yücetan

  • Yasin Obuz

  • Seda Aktuğlu

  • Sahra Işık

  • Hakan Hatipoğlu

  • Nefise Karatay

  • Furkan Kızılay

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