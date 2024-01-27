28 Ocak Pazar Star TV YAYIN AKIŞI | Bugün TV'de ne var?

28 Ocak TV yayın akışı listesi televizyon izleyicisi tarafından sorgulanıyor. Her gün güncellenen yayın akışı programları çeşitli programlara ev sahipli yapıyor. Televizyon karşısına geçmeden önce bugün TV'de ne var? diye soranlar için 28 Ocak Pazar Star TV yayın akışı detaylarını sizler için derledik.
STAR TV YAYIN AKIŞI (28 OCAK 2024)
08.15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09.00 Sakla Beni
11.00 Tülin Şahin ile Moda
12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14.00 Ömer
16.00 Yalı Çapkını
18.15 Star Haber
19.00 Çok Güzel Hareketler 2
23.30 Ömer