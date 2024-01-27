28 Ocak Pazar Star TV YAYIN AKIŞI | Bugün TV'de ne var?

28 Ocak TV yayın akışı listesi televizyon izleyicisi tarafından sorgulanıyor. Her gün güncellenen yayın akışı programları çeşitli programlara ev sahipli yapıyor. Televizyon karşısına geçmeden önce bugün TV'de ne var? diye soranlar için 28 Ocak Pazar Star TV yayın akışı detaylarını sizler için derledik.

STAR TV YAYIN AKIŞI (28 OCAK 2024)

08.15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09.00 Sakla Beni

11.00 Tülin Şahin ile Moda

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00 Ömer

16.00 Yalı Çapkını

18.15 Star Haber

19.00 Çok Güzel Hareketler 2

23.30 Ömer