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28 Ocak Pazar Star TV YAYIN AKIŞI | Bugün TV'de ne var?

Her gün birbirinden çeşitli programlar, diziler ve filmler televizyon ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Televizyonda bir şeyler izlemek isteyenler bugün TV'de ne var? sorusunun yanıtını arıyor. Televizyon kanallarının yayın akışı programları her gün güncelleniyor. 28 Ocak Pazar Star TV yayın akışı haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2024 Pazar 00:30 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2024 Pazar 00:40
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28 Ocak Pazar Star TV YAYIN AKIŞI | Bugün TV'de ne var?

28 Ocak TV yayın akışı listesi televizyon izleyicisi tarafından sorgulanıyor. Her gün güncellenen yayın akışı programları çeşitli programlara ev sahipli yapıyor. Televizyon karşısına geçmeden önce bugün TV'de ne var? diye soranlar için 28 Ocak Pazar Star TV yayın akışı detaylarını sizler için derledik.

STAR TV YAYIN AKIŞI (28 OCAK 2024)

08.15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09.00 Sakla Beni

11.00 Tülin Şahin ile Moda

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00 Ömer

16.00 Yalı Çapkını

18.15 Star Haber

19.00 Çok Güzel Hareketler 2

23.30 Ömer

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