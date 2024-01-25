Haberler Magazin GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? | Gelinim Mutfakta 25 Ocak puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? | Gelinim Mutfakta 25 Ocak puan durumu

Gelinim Mutfakta puan durumu 25 Ocak | Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı Gelinim Mutfakta'da ödülü kazanacak isim merak ediliyor. Kazanan gelinin altın bilezikleri alacağı, en düşük puanlı gelinin ise kayınvalidesiyle programa veda edeceği Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 25 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu ne?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 11:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? | Gelinim Mutfakta 25 Ocak puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI 25 OCAK? | Gelinim Mutfakta'nın 1309. bölümünde de gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 25 Ocak Perşembe Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 25 OCAK ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 25 Ocak Perşembe tarihli günün çeyrek altını kazanan ismi henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 24 Ocak Çarşamba günü çeyrek altını Yeşim gelin kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 15-19 Ocak haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelin, Yeşim gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 15-19 Ocak hafta finalinde elenen isim Filiz gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 25 OCAK PUAN DURUMU

Yeşim gelin:

Selda gelin:

Tuğba gelin:

Filiz gelin:

DİĞER
Siz bir de İbrahim Tatlıses'in torunu Berfin'i görün! İbrahim Tatlıses'in torunu Berfin tam bir esmer güzeli!
Yılın ilk MGK'sı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak! Ana gündem terörle mücadele
F.Bahçe'nin yıldızı ülkesinde kaptan ilan edildi!
"Şampiyonluk acı çekerek gelecek"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Çelik Yumruklar filminin konusu ne?
Survivor All Star kim elendi? 25 Ocak
Bedelli askerlik tarih, yer değiştirilebilir mi, nasıl değiştirilir?
BEDELLİ ASKERLİK YERİ SORGULA 2024 | e-Devlet askerlik yeri, tarih sorgulama ekranı
Açık Lise (AÖL) sınav ders geçme notu kaç?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin yıldızı ülkesinde kaptan ilan edildi! F.Bahçe'nin yıldızı ülkesinde kaptan ilan edildi! 10:44
G.Saray'a sol bek müjdesi! Barcelona alt yapısından... G.Saray'a sol bek müjdesi! Barcelona alt yapısından... 10:43
Rizespor - Trabzonspor maçı detayları! Rizespor - Trabzonspor maçı detayları! 10:12
Galatasaray - İstanbulspor maçı saat kaçta? Galatasaray - İstanbulspor maçı saat kaçta? 10:00
Lyon - Rennes maçı ne zaman? Lyon - Rennes maçı ne zaman? 07:52
Cagliari - Torino maçı ne zaman? Cagliari - Torino maçı ne zaman? 07:57
Daha Eski
"Şampiyonluk acı çekerek gelecek" "Şampiyonluk acı çekerek gelecek" 08:30
Bayern Münih'ten sürpriz Sacha Boey kararı! Bayern Münih'ten sürpriz Sacha Boey kararı! 09:04
F.Bahçe'den son 10 yılın en bomba transferi! F.Bahçe'den son 10 yılın en bomba transferi! 09:22
İsmail Kartal'a eleştiri: Medyanın istediğini yaptı İsmail Kartal'a eleştiri: Medyanın istediğini yaptı 09:28
Anelka Türkiye'ye geri dönüyor! İşte o paylaşım Anelka Türkiye'ye geri dönüyor! İşte o paylaşım 09:45
Alperen'in "double double"ı Rockets'a yetmedi! Alperen'in "double double"ı Rockets'a yetmedi! 09:58