YEMEKTEYİZ puan tablosu 22 OCAK Pazartesi | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sinem kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Sinem Hanım oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 22 Ocak 2024 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SİNEM KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 22 Ocak Pazartesi yarışmacısı Sinem Hanım oldu. Sinem Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Osman: 4

Leyla: 5

Kadir: 4

Ecem: 4

Toplamda 17 puan alan Sinem Hanım günü tamamladı.