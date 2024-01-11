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YEMEKTEYİZ puan tablosu 11 OCAK Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Pınar kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın üçüncü yarışmacısı Pınar Hanım oldu. Pınar Hanım hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Pınar kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 11 Ocak puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 18:50 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 19:00
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YEMEKTEYİZ puan tablosu 11 OCAK Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Pınar kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Yusuf Bey oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 11 Ocak 2024 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ PINAR KAÇ PUAN ALDI?

11 Ocak Perşembe Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı Pınar Hanım oldu. Pınar Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Yusuf: 4

Ömer: 3

İlknur: 3

İlkay: 3

Pınar Hanım toplamda 13 puan alarak günü tamamladı.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YUSUF KAÇ PUAN ALDI?

10 Ocak Çarşamba Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı Yusuf Bey oldu. Yusuf Bey'in puan tablosu verilen oylar sonrası şu şekilde:

Ömer: 8

Pınar: 7

İlknur: 5

İlkay: 6

Yusuf Bey toplamda 26 puan alarak günü tamamladı.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ÖMER KAÇ PUAN ALDI?

9 Ocak Salı Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı Ömer Bey oldu. Ömer Bey'in puan tablosu şu şekilde:

Pınar: 3

İlknur: 4

İlkay: 4

Yusuf: 4

Ömer Bey toplamda 15 puan alarak günü tamamladı.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ İLKNUR KAÇ PUAN ALDI?

8 Ocak Pazartesi günü Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı İlknur Hanım oldu. İlknur Hanım diğer yarışmacılardan şu şekilde puanlar aldı:

Pınar: 4

Ömer: 4

Yusuf: 4

İlkay: 4

İlknur Hanım toplamda 16 puan alarak günü tamamladı.

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