Survivor 4. bölüm ne zaman? | SURVIVOR BUGÜN VAR MI?

Survivor All Star 2024 yılın ilk gününde ilk bölümü ile ekranlara gelmeye başladı. Hafta boyunca izleyicileri ekrana kilitleyen yarışma programı 6 Ocak Cumartesi günü yayınlanmadı. İzleyiciler ise Survivor bugün var mı? 7 Ocak Pazar Survivor var mı, hangi gün? sorularının yanıtını araştırıyor. Güncel bilgileri sizin için derledik.

SURVIVOR 4. BÖLÜM NE ZAMAN?

Survivor All Star 7 Ocak Pazar günü ekrana gelmeyecek. Survivor yerine TV8'in sevilen yarışması MasterChef All Star finali gelecek. Survivor ise Masterchef finali dolayısıyla 8 Ocak Pazartesi ekrana gelecek.