ŞARKILAR BİZİ SÖYLER YILBAŞI ÖZEL CANLI | 31 Aralık Pazar Kanal D Şarkılar Bizi Söyler konukları

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER YILBAŞI ÖZEL CANLI | Ekranların en sevilen ses yarışması Şarkılar Bizi Söyler, yılbaşı özel bölümüyle seyircilerine unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşatmaya hazırlanıyor. Efsane isimleri konuk getirerek yılbaşı heyecanını katlayan Şarkılar Bizi Söyler'i canlı izlemek isteyenler arama motorlarında 'Şarkılar Bizi Söyler canlı izle 31 Aralık 2023 Pazar' sorgulaması yapıyor. İşte Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı özel konukları ve detaylar...

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ŞARKILAR BİZİ SÖYLER YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI KİM 2024?

2024'e özel olarak hazırlanan Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel programında Ümit Besen, Kibariye, Uğur Aslan, Kutsi, Eypio, Suzan Kardeş, Berdan Mardini, Buzuki Orhan & Göknur, Mustafa Taş gibi isimler yer alıyor.

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O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şarkılar Bizi Söyler "Yılbaşı Özel" bölümü ile 31 Aralık Pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D'de ekrana gelecek.