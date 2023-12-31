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ŞARKILAR BİZİ SÖYLER YILBAŞI ÖZEL CANLI | 31 Aralık Pazar Kanal D Şarkılar Bizi Söyler konukları

Ekranların en sevilen yarışma programlarından Şarkılar Bizi Söyler, yılbaşı coşkusuyla geliyor. Sürpriz jüri ve yarışmacı kadrosuyla seyircilerine bomba gibi bir yılbaşı gecesi sunmayı vadeden Şarkılar Bizi Söyler'i canlı izlemek isteyenler ise araştırmalara başladı. Peki Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı özel konukları kim? İşte 2024'e Şarkılar Bizi Söyler ile girmek isteyenler için 31 Aralık 2023 Pazar Şarkılar Bizi Söyler canlı yayın linki...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2023 Pazar 19:02 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2023 Pazar 19:21
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ŞARKILAR BİZİ SÖYLER YILBAŞI ÖZEL CANLI | 31 Aralık Pazar Kanal D Şarkılar Bizi Söyler konukları

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER YILBAŞI ÖZEL CANLI | Ekranların en sevilen ses yarışması Şarkılar Bizi Söyler, yılbaşı özel bölümüyle seyircilerine unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşatmaya hazırlanıyor. Efsane isimleri konuk getirerek yılbaşı heyecanını katlayan Şarkılar Bizi Söyler'i canlı izlemek isteyenler arama motorlarında 'Şarkılar Bizi Söyler canlı izle 31 Aralık 2023 Pazar' sorgulaması yapıyor. İşte Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı özel konukları ve detaylar...

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ŞARKILAR BİZİ SÖYLER YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI KİM 2024?

2024'e özel olarak hazırlanan Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel programında Ümit Besen, Kibariye, Uğur Aslan, Kutsi, Eypio, Suzan Kardeş, Berdan Mardini, Buzuki Orhan & Göknur, Mustafa Taş gibi isimler yer alıyor.

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O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şarkılar Bizi Söyler "Yılbaşı Özel" bölümü ile 31 Aralık Pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D'de ekrana gelecek.

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