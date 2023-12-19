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YEMEKTEYİZ PUAN TABLOSU 19 ARALIK SALI | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Şahin kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın ikinci yarışmacısı Şahin Bey oldu. Şahin Bey hazırladığı menüyle yarışmacıların ilgisini çekti. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Şahin kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 19 Aralık puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 18:41 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 18:50
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YEMEKTEYİZ PUAN TABLOSU 19 ARALIK SALI | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Şahin kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Şahin Bey oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 19 Aralık Salı puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ŞAHİN KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 19 Aralık tarihli yarışmacısı Şahin Bey'e verilen puanlar şu şekilde:

Şükrü: 4

Aybüke: 4

Sebahat: 4

Hülya: 6

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ŞÜKRÜ KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın ilk yarışmacısı Şükrü Bey oldu. Şükrü Bey'in yemek listesine yarışmacılar şu şekilde puan verdi:

Sebahat: 5

Aybüke: 4

Şahin: 4

Hülya: 5

Şükrü Bey toplamda 18 puan alarak günü tamamladı.

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