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GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 13 ARALIK | Bu hafta sizi neler bekliyor?

13 Aralık Çarşamba günü, yurt genelinde soğuk bir havaya uyanan astrolojiseverler, gezegenlerin dizilişini merak ediyor. Salı günü Oğlak burcundaki Merkür'ün bu yıl ikinci kez geri hareketine başlayacağı görülüyor. Başa çıkılması gereken aynı türden Merkür gerilemesi baş ağrıları da var, ancak yılın başlarında öğrenmiş olmanız gereken bazı derslerden yararlanabilmek, işlerin artık biraz daha sorunsuz ilerlemesine yardımcı olabilir. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu günlük burç yorumları...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 16:01 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 16:21
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GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 13 ARALIK | Bu hafta sizi neler bekliyor?

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 13 ARALIK | Konfor alanınızdan çıkıp yıl bitmeden son bir cesur şey yapmanın zamanı geldi! Salı günü maceracı Yay burcunda yeni ay gelirken, evren kendiniz ve dünya hakkında heyecan verici keşifler yapmanız, egzotik yerlere gitmeniz, farklı görüşleri paylaşan ilginç insanlarla tanışmanız ve genel olarak dışarı çıkmanız için size yalvarıyor. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU (21 Mart – 20 Nisan)♈

👉Bugün sosyal bir etkinliğe katılmayı planlıyor olabilirsiniz. Bunu sabırsızlıkla bekliyorsun. Evrak işleri bugün o kadar çok zamanınızı alabilir ki, bunu yapıp yapamayacağınızı merak edersiniz. Evrak işleri o kadar da acil görünmüyor. Yapabildiğiniz kadarını yapın ve sonra kalkıp partinize gidin. Hakediyorsun.

BOĞA BURCU (21 Nisan – 21 Mayıs)♉

👉Bir proje veya aile meseleleriyle ilgili çılgınca iletişimler kendinizi dağılmış ve odaklanmamış hissetmenize neden olabilir. Aynı anda çok fazla önemli endişe sizi vurdu. Kafa karıştırıcı olabilir, ancak bunları birer birer alın ve her şeyi bir anda başarmaya çalışmayın. Zihniniz bugün istikrarlı ve analitik. Akışa bırak, her şey hallolur.

İKİZLER BURCU (22 Mayıs – 22 Haziran)

👉Parayla ilgili iyi haberler, paranızı özellikle evinizde nasıl harcayacağınız konusunda sizi fikirlerle doldurabilir. Belki yeni mobilyalara ihtiyacınız var ya da boyamayı ya da yeniden dekore etmeyi düşünüyorsunuz. Dikkatli olduğunuz ve coşkunuzun sizi ele geçirmesine izin vermediğiniz sürece, bunu yapmak için harika bir zaman. İstenmeyen mobilyaları yeniden boyamak veya mağazaya geri götürmek zorunda kalmak istemezsiniz.

YENGEÇ BURCU (23 Haziran – 22 Temmuz)

👉Zihniniz keskin ve önünüze çıkan her şeyi üstlenmeye hazır. Aile üyeleriniz veya arkadaşlarınız bunu oldukça çabuk kavrayabilirler; bu nedenle yardım ve tavsiye için size gelirlerse şaşırmayın. Muhtemelen bugün çok şey vereceksiniz, o yüzden hazırlıklı olun. Evrak işleri biraz yorucu olabilir. Her seferinde bir adım attığınız sürece her şeyi halledeceksiniz.

ASLAN BURCU (23 Temmuz – 22 Ağustos) ♌

👉Psişik, manevi veya metafizik konulardaki kitap ve dergiler bugün ilginizi büyük ölçüde çekebilir. Eğiliminiz, rutin görevlerinizi bırakıp okumaya devam etmek ve tüm arkadaşlarınızı arayarak öğrendiklerinizi onlara anlatmak olabilir. Bu akşama sakla. İşinizin kaymasına izin vermeyecek kadar vicdanlısınız ve bunu yaparsanız görevinizi ihmal etmiş hissedersiniz.

BAŞAK BURCU (23 Ağustos – 22 Eylül) ♍

👉Yakın zamanda kendiniz için belirlediğiniz bir hedef biraz bunaltıcı görünebilir. Bunu yapıp yapamayacağınızı merak edebilirsiniz. Dikkatiniz kolaylıkla dağılabilse de, denediğinizde odaklanabilirsiniz ve şimdi yapmanız gereken şey budur. Finans konusunun dikkat edilmesi ve muhtemelen evrak işi gerektirebilir, ancak bu yalnızca rutin bir iştir.

TERAZİ BURCU (23 Eylül – 22 Ekim) ♎

👉Bugün hayata karşı özellikle iyimser ve hevesli olmalısınız. Gününüzde ne yapacağınıza dair pek çok harika fikriniz olacak, ancak ne yazık ki bu planları hayata geçirme yeteneğiniz muhtemelen diğer sorumluluklarınız tarafından kısıtlanacak. Bu, bütün gün biraz şampiyon olmanıza neden olabilir, ama ne oluyor? Bu gece ne istersen yapabilirsin!

AKREP BURCU (23 Ekim – 21 Kasım) ♏

👉Gününüzde din ile ilgili tartışmalar gündeme gelebilir. Son zamanlarda ortaya çıkan sezgisel açıklamalar, inançlarınızı açıklamak istemenize neden olabilir, ancak bu geri tepebilir. Bugün başkalarını herhangi bir şeye ikna etmeye çalışmanın günü değil. Bu aynı zamanda bir süreliğine uzaklaşmayı düşünmek için de iyi bir gün değil. Birkaç fikir geliştirin, ancak daha sonra kesin planlar yapın.

YAY BURCU (22 Kasım – 21 Aralık) ♐

👉Arkadaşlarınız veya bağlı olduğunuz bir grup mali zorluklarla karşılaşabilir ve tavsiyenizi isteyebilir. En azından bugün vermek iyi bir fikir olmaz. Düşünceleriniz olması gerektiği kadar odaklanmış değil. Size rehberlik etmesi için biraz sezgiyi kullanabilirsiniz. Yüzeyin altını görme yeteneğin artık iyi.

OĞLAK BURCU (22 Aralık – 21 Ocak) ♑

👉Aile üyeleriyle ve hayatınızdaki özel kişiyle iletişim bugün sinir bozucu olabilir. Ya uyum sağlayamıyorsunuz ya da birbirinizi özlemeye devam ediyorsunuz. Sinirlenmeyin. Küçük bir müdahaleyi çalıştıran gezegensel enerjidir. Yarına kadar bu durum geçmiş olacak ve kendinizi bir kez daha ortak zeminde bulacaksınız.

KOVA BURCU (22 Ocak – 19 Şubat) ♒

👉 Seyahat planları veya eğitiminizi ilerletme planları aklınızda olabilir. Heyecanınız, yapmanız gereken görevlere odaklanmanıza engel olabilir. Endişelenmeyin. Kararlılığınız, dikkatinizi dağıtabilecek her şeye rağmen görevlerinizi tamamlamanızı sağlayacaktır. Ya öyle ya da çevrenizdeki insanlar size sorumluluklarınızı hatırlatmaya devam edecekler!

BALIK BURCU (20 Şubat – 20 Mart) ♓

👉Romantizm düşünceleri ve o özel kişiyle harika bir akşam geçirme hayalleri, hemen yapılması gereken işler yüzünden engelleniyor. Bu mali durumla ilgili olabilir. Özellikle ilginizi çekmeyen konular üzerinde çok fazla derin düşünmeyi gerektirebilir. Bunun moralinizi bozmasına izin vermeyin. Ev işlerini halledin ve ardından akşamınızı planlayın. Eğlenmek için çok geç olmayacak.

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