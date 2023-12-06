MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU? 6 Aralık MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?

Masterchef'in 6 Aralık Çarşamba akşamı ekrana gelen bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları arasında düello düzenleniyor. Düello sonunda en başarısız yemeği yapan kişi eleme potasına girdi. Masterchef dokunulmazlık oyunu kim hangi takım kazandı? Masterchef 6 Aralık potaya kim gitti? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef 6 Aralık Salı akşamı yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık kazanan isim DİLARA oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Masterchef 6 Aralık Salı gecesi yayınlanan bölümde eleme adayı CEMRE oldu.