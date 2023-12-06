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MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU? 6 Aralık MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?

Masterchef'te bu gece yine dokunulmazlık oyunu oynandı. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları en iyi Ratatuy'u yapmak için ikili düelloya çıkarak kıyasıya mücadele etti. Mücadelenin sonunda potaya giden isim belli oldu. Peki, Masterchef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef 6 Aralık eleme adayı kim oldu?

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2023 Perşembe 02:01 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2023 Perşembe 02:11
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MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU? 6 Aralık MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?

Masterchef'in 6 Aralık Çarşamba akşamı ekrana gelen bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları arasında düello düzenleniyor. Düello sonunda en başarısız yemeği yapan kişi eleme potasına girdi. Masterchef dokunulmazlık oyunu kim hangi takım kazandı? Masterchef 6 Aralık potaya kim gitti? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef 6 Aralık Salı akşamı yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık kazanan isim DİLARA oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Masterchef 6 Aralık Salı gecesi yayınlanan bölümde eleme adayı CEMRE oldu.

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6 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?
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