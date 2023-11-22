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GELİNİM MUTFAKTA 22 KASIM ÇARŞAMBA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? | Gelinim Mutfakta puan durumu ne?

Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı Gelinim Mutfakta'da ödülü kazanacak isim merak ediliyor. Kazanan gelinin altın bilezikleri alacağı, en düşük puanlı gelinin ise kayınvalidesiyle programa veda edeceği Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 22 Kasım Çarşamba Gelinim Mutfakta puan durumu ne?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 16:50 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 17:20
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GELİNİM MUTFAKTA 22 KASIM ÇARŞAMBA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? | Gelinim Mutfakta puan durumu ne?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? | Gelinim Mutfakta'nın 1263. bölümünde de gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazanacak? 22 Kasım Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 22 KASIM ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi ve çeyrek altını kazanan ismi Tuğba gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 21 Kasım Salı günü en yüksek puanı alan ve çeyrek altının sahibi Yeşim gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 13 - 17 Kasım haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelin, Yeşim ve Aleyna gelin oldu. Birinci olan iki gelin bilezikleri bölüştü.

GELİNİM MUTFAKTA 22 KASIM PUAN DURUMU

Yeşim gelin:13

Aleyna gelin:10

Tuğba gelin:19

Gizem gelin:6

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