MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 16 Kasım MasterChef eleme adayı belli oldu mu?

MasterChef 2023 All Star'da büyük heyecan sürüyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde eleme adayı ve dokunulmazlığı 16 Kasım Perşembe akşamı yayımlanan bölümde belli olacak. Bu akşam Masterchef'te yarışmacılar, İtalyan mutfağından çeşitli lezzetleri jüri üyesine sunarak en güzel tadı yakalamaya çalışacak.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Masterchef'te 16 Kasım Perşembe günü birbirleriyle kıyasıya mücadele içine giren yarışmacılardan oylama sonucunda gecenin eleme adayları henüz belli olmadı.

16 KASIM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Masterchef'in yeni bölümünde bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.