Haberler Magazin MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 16 Kasım MasterChef eleme adayı belli oldu mu?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 16 Kasım MasterChef eleme adayı belli oldu mu?

MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. Kıran kırana geçen yarışmada mavi ve kırmızı takımlar arasında dokunulmazlık oyunu oynanacak. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanacak kritik oyunun ardından kazanan isimleri merak edenler arama motorlarında 'MasteChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte 16 Kasım MasterChef dokunulmazlığı kazanan isim ve eleme adayı seçilen yarışmacı detayları...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 11:50 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 12:00
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 16 Kasım MasterChef eleme adayı belli oldu mu?

MasterChef 2023 All Star'da büyük heyecan sürüyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde eleme adayı ve dokunulmazlığı 16 Kasım Perşembe akşamı yayımlanan bölümde belli olacak. Bu akşam Masterchef'te yarışmacılar, İtalyan mutfağından çeşitli lezzetleri jüri üyesine sunarak en güzel tadı yakalamaya çalışacak.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Masterchef'te 16 Kasım Perşembe günü birbirleriyle kıyasıya mücadele içine giren yarışmacılardan oylama sonucunda gecenin eleme adayları henüz belli olmadı.

16 KASIM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Masterchef'in yeni bölümünde bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

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