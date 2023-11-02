TAMİRHANE - Tamirhane Filminin Konusu ne? Tamirhane oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Tamirhane filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Erkan Kolçak Köstendil'in üstlendiği sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Tamirhane filminin konusu ne? Tamirhane oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

TAMİRHANE FİLMİNİN KONUSU NE?

Yılmaz ve Müjdat, yetiştirme yurdunda büyüyen iki kader kardeşidir. Onlara, tıpkı kendileri gibi yetiştirme yurdunda büyüyen manevi babaları Erkan ve Bülent'ten boya ve kaporta dükkanı miras kalır. Bir gün yaşlı bir adamın arabasını iki sokak öteye bırakmak için yola çıkan Yılmaz ve Müjdat'ın hayatı, onları arabaya düz kontak yaparken gören ihtiyarın kalbinin dayanamasıyla bambaşka bir hal alır. Cesedi ne yapacaklarını bilemeyen ikili, sonunda cesedi yakıt tankına koymaya karar verirler. Rutin hayatlarına geri dönüp, araba boyamaya devam eden Yılmaz ve Müjdat, cesedin bulunduğu tanktan alınan tinerle boyanan arabaların daha iyi gözüktüğünü fark ederler.

TAMİRHANE FİLMİNİN OYUNCULARI: