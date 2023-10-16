Haberler Magazin MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI 16 EKİM? | Masterchef All Star kaptanlık oyununu kazanan belli oldu mu?

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI 16 EKİM? | Masterchef All Star kaptanlık oyununu kazanan belli oldu mu?

MasterChef All Star'da kaptanlık oyunu büyük bir heyecana sahne olacak. Yarışmacılar, kaptanlık için kıyasıya bir rekabet içine girecek. 16 Ekim Pazartesi günü yayınlanacak bölümde şefler, yarışmacılardan menemen yapmalarını isteyecek. Peki MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 08:58 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 09:10
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI 16 EKİM? | Masterchef All Star kaptanlık oyununu kazanan belli oldu mu?

MasterChef All-Star'da heyecan devam ediyor. 16 Ekim Pazartesi günü yayınlanacak bölümde kaptanlık oyunu oynanacak. Yarışmacılar kaptanlık için en iyi menemeni yapmaya çalışacak. Kıyasıya rekabet içinde geçen yarışma sonucu kaptan olan isim belli olacak. Peki, Masterchef All Star kaptanlık oyununu kazanan isim kim oldu? İşte detaylar...

MASTERCHEF ALL STAR KAPTANLIK OYUNUNU KAZANAN BELLİ OLDU MU?

Masterchef All Star'da kaptanlık oynunu kazanan isim belli olmadı. Bölüm sonunda kaptanlar belli olduğunda haberimiz güncellenecek.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Hande Yener’in seslendirdiği ‘Seviyorsun’ şarkısı yüzünden ortalık fena karıştı!
CANLI TAKİP | Gazze'deki çocuk ölümleri Ukrayna'yı geçti! BM'den kritik uyarı: Son 24 saat, sağlık sistemi çöküyor
O isme büyük övgü! "Kutlamak istiyorum"
İngilizler teklif hazırlıyor! Devre arası...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Babamın Penguenleri filminin konusu ne?
MASTERCHEF KİM ELENDİ? 15 EKİM Masterchef veda eden isim belli oldu mu?
Kanal D CANLI İZLE (HD) - Kanal D YAYIN AKIŞI / KANAL D CANLI İZLE📺
TV8 5 FREKANS BİLGİLERİ - tv 8 5 CANLI İZLE!
📺 tv8 İZLE | tv8 frekans bilgileri | tv8 CANLI YAYIN İZLE
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
O isme büyük övgü! "Kutlamak istiyorum" O isme büyük övgü! "Kutlamak istiyorum" 08:39
Maç sonu çarpıcı sözler! "Tek eksik..." Maç sonu çarpıcı sözler! "Tek eksik..." 08:24
Tek eksik sağ bek Tek eksik sağ bek 01:43
Aktüel haberler Aktüel haberler 01:41
Dünya Boğaz’ı izledi Dünya Boğaz’ı izledi 01:38
Hangi ülkeler EURO 2024'ü garantiledi? Hangi ülkeler EURO 2024'ü garantiledi? 01:37
Daha Eski
Galler sürprizi Galler sürprizi 01:37
Lutsenko şov Lutsenko şov 01:37
Hangi ülkeler EURO 2024'ü garantiledi? Hangi ülkeler EURO 2024'ü garantiledi? 01:36
Sıra geldi Ümitler'e Sıra geldi Ümitler'e 01:35
Türkiye'nin Avrupa şampiyonası macerası Türkiye'nin Avrupa şampiyonası macerası 01:34
Euro 2024 bileti alan Milli Takım dev gelirin sahibi oldu! Euro 2024 bileti alan Milli Takım dev gelirin sahibi oldu! 01:18