GAZİANTEP USULÜ BİLLURİYE TARİFİ - Billuriye tatlısı yapılışı ve püf noktaları...

GAZİANTEP USULÜ BİLLURİYE TARİFİ - Genelikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde yapılan antep fıstığı ile süslenerek yemyeşil gözüken şerbetli tatlı Billuriye, tatlı ihtiyacını fazlasıyla karşılıyor. Büyük küçük herkesin severek tükettiği Gaziantep Usulü Billuriye, evinde yapmak isteyenler arama motorlarında Billuriye tatlısı nasıl yapılır? - Billuriye malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nedir? sorularının cevabını araştırırken tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

GAZİANTEP USULÜ BİLLURİYE TARİFİ

Malzemeler:

00 g tel kadayıf

250 g tereyağı (Eritilmiş)

1 su bardağı çekilmiş Şam fıstığı

Üzeri için:

3 yemek kaşığı çekilmiş Antep fıstığı

Şerbeti için:

3 su bardağı toz şeker 5 su bardağı su

Yapılışı: