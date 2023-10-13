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GAZİANTEP USULÜ BİLLURİYE TARİFİ - Billuriye tatlısı yapılışı ve püf noktaları...

Tatlı sevmeyenlerin bile afiyetle yediği hem misafir ağırlamak için hem de günlük tüketime uyugn, çayın kahvenin yanında en çok tercih edilen tatlılardan biri olan Billuriye tatlısı tarifi vatandaşlar tarafından en sık araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki Billuriye tatlısı nasıl yapılır? İşte Billuriye tatlısının malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2023 Cuma 15:40
GAZİANTEP USULÜ BİLLURİYE TARİFİ - Billuriye tatlısı yapılışı ve püf noktaları...

GAZİANTEP USULÜ BİLLURİYE TARİFİ - Genelikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde yapılan antep fıstığı ile süslenerek yemyeşil gözüken şerbetli tatlı Billuriye, tatlı ihtiyacını fazlasıyla karşılıyor. Büyük küçük herkesin severek tükettiği Gaziantep Usulü Billuriye, evinde yapmak isteyenler arama motorlarında Billuriye tatlısı nasıl yapılır? - Billuriye malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nedir? sorularının cevabını araştırırken tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

GAZİANTEP USULÜ BİLLURİYE TARİFİ

Malzemeler:

  • 00 g tel kadayıf
  • 250 g tereyağı (Eritilmiş)
  • 1 su bardağı çekilmiş Şam fıstığı

Üzeri için:

  • 3 yemek kaşığı çekilmiş Antep fıstığı

Şerbeti için:

  • 3 su bardağı toz şeker 5 su bardağı su

Yapılışı:

  • Su ve şekeri bir tencereye koyun. Şeker eriyinceye kadar orta ısılı ateşte karıştırmaya devam edin. Şerbetin koyulaşması için en az 20 dakika boyunca kaynatıp ocaktan alın.
  • Tel kadayıfı geniş bir tepsiye koyun ve elinizle tel tel ayırın.
  • Üzerine erittiğiniz tereyağını gezdirerek dökün. Kadayıfı elinizle ovalayarak tereyağını emmesini sağlayın.
  • Kadayıfın yarısını yuvarlak fırın tepsisine yerleştirin ve elinizle iyice bastırarak düzleştirin.
  • Çekilmiş Antep fıstıklarını kadayıfın üzerine yayın.
  • Tekrar kalan kadayıfı fıstıkların üzerine yerleştirip elinizle iyice bastırın.
  • Tepsinin üzerine pişirme kağıdı serip (Pişirme kağıdı kadayıfın kızarmamasını sağlar) bastırın.
  • Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, 25-30 dakika pişirin.
  • Fırından çıkardıktan sonra 10 dakika bekleyip, üzerinden pişirme kağıdını alın ve soğumuş şerbeti kadayıfların üzerine gezdirerek yavaş yavaş dökün.
  • 30 dakika şerbeti çekmesi için beklettikten sonra üzerini Antep fıstıkları ile süsleyip servis yapın.

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