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BELALI TANIK (The Hitman's Bodyguard) FİLMİNİN KONUSU NE? | Belalı Tanık filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Patrick Hughes tarafından yönetilen ve Ryan Reynolds ile Samuel L. Jackson'un başrollerini paylaştığı Belalı Tanık filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından filmseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Konusu, oyuncuları ve çekim tarihi ile yeri merak edilen film hakkında arama motorlarında araştırılan 'Belalı Tanık (The Hitman's Bodyguard) filminin konusu ne? Belalı Tanık filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2022 Perşembe 23:30 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2023 Cumartesi 12:07
BELALI TANIK (The Hitman's Bodyguard) FİLMİNİN KONUSU NE? | Belalı Tanık filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Belalı Tanık filmi, televizyon ekranlarında yayınlanmasının ardından konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. 2017 yılında vizyone giren ve gişede oldukça beğeni toplayan Belalı Tanık filminin oyuncu kadrosu dışında konusu, nerede, ne zaman çekildiği de araştırılırken merak edilenleri haberimizde derledik. İşte Belalı Tanık konusu, oyuncu kadrosu ve detaylar...

BELALI TANIK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Dünyanın en başarılı güvenlik görevlisi olan Michael Bryce'nin yeni bir müşterisi vardır: Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanacak bir tetikçi!

İkili, kişiliklerindeki ve hayata bakış açılarındaki farklılıkları bir kenara koyup, zamanında ve sağ salim mahkemede olmak için güçlerini birleştirirler. Ancak bu görev çok zorlu olacaktır, çünkü tetikçiyi susturmak isteyen çok tehlikeli bir diktatör, yol boyunca onlarca adamıyla peşlerinden ayrılmayacaktır.

BELALI TANIK FİLMİNİN OYUNCULARI

  • Ryan Reynolds
  • Samuel L. Jackson
  • Salma Hayek
  • Gary Oldman
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