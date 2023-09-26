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BIÇAK SIRTINDA FİLMİNİN KONUSU NE? | Bıçak Sırtında oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Herman Yau'nun oturduğu ve başrollerini Andy Lau, Jiang Wu ve Philip Keung'un paylaştığı Bıçak Sırtında filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Aksiyon, suç türündeki 2017 yapımı Bıçak Sırtında hakkında arama motorlarında araştırılan 'Bıçak Sırtında filminin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2023 Salı 12:20 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2023 Salı 12:30
BIÇAK SIRTINDA FİLMİNİN KONUSU NE? | Bıçak Sırtında oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Bıçak Sırtında filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Herman Yau'nun üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Bıçak Sırtında filminin konusu ne? Bıçak Sırtında oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

BIÇAK SIRTINDA FİLMİNİN KONUSU NE?

Patlayıcılar konusunda uzmanlaşmış bir terörist, Hong Kong'un en çok kullanılan yeraltı tünelini adamlarıyla birlikte ele geçirir. İsteklerinin karşılanması için 48 saat müddet veren terörist, istekleri gerçekleşmezse rehineleri öldürüp tüneli havaya uçuracaktır. Artık bütün ülkenin ve rehinelerin kaderi Bomba İmha Ekibinden Komiser Cheung'un elindedir.

BIÇAK SIRTINDA OYUNCULARI KİM?

  • Andy Lau,
  • Jiang Wu,
  • Philip Keung,
  • Ron Ng,
  • BabyJohn Choi

BIÇAK SIRTINDA NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Hong Kong'da çekilen aksiyon suç filmi Bıçak Sırtında 2017 yapımıdır.

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