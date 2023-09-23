MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU? 23 Eylül MasterChef All Star eleme adayı belli oldu!

MasterChef All Star'da heyecan giderek yükseliyor. Sevilen yemek yarışmasında haftanın son eleme adayının belirlenmesi için yarışıldı. Bilindiği üzere yeni sisteme göre altı aday takım yarışlarından son bir aday ise kalan diğer yarışmacılar arasından yeni bir yarışma yapılarak seçiliyor. MasterChef All Star'da son eleme adayının kim olduğu izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

MASTERCHEF ALL STAR SON ELEME ADAYI BELLİ OLDU!

MasterChef AllStar'da potaya giren isim belli oldu. İkinci etapta başarısız olan ve en başarısız tabağı yapan TANYA MasterChef All Star'ın son eleme adayı seçildi.