Haberler Magazin Kırılma Noktası filminin konusu nedir? Başrol kim? Oyuncu kadrosunda kimler var? (Point Break) Kırılma Noktası filmi ne zaman nerede çekildi?

Kırılma Noktası filminin konusu nedir? Başrol kim? Oyuncu kadrosunda kimler var? (Point Break) Kırılma Noktası filmi ne zaman nerede çekildi?

2015 yılında vizyona giren Kırılma Noktası filmi, gişede ciddi ilgi gören başarılı yapımlar arasına girmesiyle büyük bir hayran kitlesine sahip olmuştur. İzlemeyenler ve izleyecekler için de filmin konusu, oyuncu kadrosu merak edilen ayrıntılar arasında... Peki, Kırılma Noktası filmi ne anlatıyor? Oyuncu kadrosunda hangi iismler bulunuyor? İşte merak edilen sorular ve filme dair ayrıntılar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2022 Salı 23:34 Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2023 Salı 15:04
Kırılma Noktası filminin konusu nedir? Başrol kim? Oyuncu kadrosunda kimler var? (Point Break) Kırılma Noktası filmi ne zaman nerede çekildi?

Kırılma Noktası filmine dair internet üzerinde yapılan araştırmalarda en çok sorulan sorular, 'Kırılma Noktası filminin konusu nedir?' ve 'Kırılma Noktası Filmi oyuncularının isimler neler?' şeklinde... Bu soruların yanıtlarının haberimizden öğrenebilirsiniz...

KIRILMA NOKTASI FİLMİNİN KONUSU...

Johnny Utah genç bir FBI ajanıdır. Gizli bir görevle elit sporculardan oluşturulmuş ve başında Bodhi adındaki bir adamın yer aldığı bir hırsızlık çetesine sızar. Pek çok yeteneğe sahip olan bu sporcular polis güçlerinin dikkatini çekmektedir; zira sıra dışı yöntemlerle birçok suç işlemektedirler. Utah kimliğini gizleyerek bu ekip ile suç odaklarının bağını ispatlamaya çalışır.

FİLMİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Kırılma noktası filminin oyuncu kadrosunda; Luke Bracey, Teresa Palmer, Ray Winstone, Edgar Ramirez, Delroy Lindo.

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