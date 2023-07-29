MALEFİZ (MALEFICENT) FİLMİNİN KONUSU NE? | Malefiz oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Malefiz filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Robert Stromberg'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Malefiz filminin konusu ne? Oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

MALEFİZ FİLMİNİN KONUSU NE?

Klasik Uyuyan Güzel masalına hiç kötünün tarafından bakmayı denediniz mi? Barışçıl bir orman krallığında büyüdüğü için huzurlu bir hayata sahip olan Malefiz, görkemli siyah kanatlara sahip güzel, saf ve genç bir kadındır, ta ki bir zamanlar inandığı adam olan Stephan topraklarının düzenini tehdit edinceye kadar… Malefiz, topraklarının koruyucusu olur ama acımasız bir ihanete uğrayınca o saf kalbi taşa dönüşür. Onun bu kadar kin ve öfke dolu olmasının nedeni budur, Aurora'yı 100 yıllık bir ölüme mahkum etmesi de tüm bu çektiği acıların sonucudur... Bu lanetin hikayesini anlatan filmin yönetmenliğini Robert Stromberg üstlenirken, başrol Malefiz'i Angelina Jolie canlandırıyor. Genç prenses ise Elle Fanning oynarken kendisine kadroda Sharlto Copley, Miranda Richardson, Sam Riley, Kenneth Cranham gibi tecrübeli oyuncular eşlik ediyor.

MALEFİZ OYUNCULARI KİM?

Angelina Jolie

Elle Fanning

Vivienne Jolie-Pitt

Sam Riley

Juno Temple

Lesley Manville

Imelda Staunton

Sharlto Copley

Brenton Thwaites

Ella Purnell

Steven Cree

Isobelle Molloy

Hannah New

Michael Higgins

Jackson Bews

Eleanor Worthington Cox

Kenneth Cranham

Sarah Flind

Pax Thien Jolie-Pitt

Terri Douglas

Jo Osmond

Leo Suter

John MacMillan

Marama Corlett

Angus Wright

Oliver Maltman

Matt Hookings

Edd Osmond

Harry Attwell

Richard Summers-Calvert

Liam McKenna

Tim Treloar

Stephan Chase

Jamie Maclachlan

Daniel Westwood

Peter G. Reed

Gary Cargill

Mark Caven

Guy Potter

Chris Leaney

Matthew John Morley

James Hicks

Adam Bond

Peter Baykov

Lana Del Rey

Janet McTeer

Hermione Corfield

India Eisley

Peter Capaldi

Miranda Richardson

MALEFİZ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Fantastik türdeki Malefiz, 2014 yapımı ABD filmidir.