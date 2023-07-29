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MALEFİZ (MALEFICENT) FİLMİNİN KONUSU NE? | Malefiz oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Robert Stromberg'in oturduğu ve başrollerini Angelina Jolie ve Elle Fanning'in paylaştığı Malefiz filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Fantastik türündeki 2014 yapımı Malefiz hakkında arama motorlarında araştırılan 'Malefiz filminin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2023 Cumartesi 08:30
MALEFİZ (MALEFICENT) FİLMİNİN KONUSU NE? | Malefiz oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Malefiz filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Robert Stromberg'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Malefiz filminin konusu ne? Oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

MALEFİZ FİLMİNİN KONUSU NE?

Klasik Uyuyan Güzel masalına hiç kötünün tarafından bakmayı denediniz mi? Barışçıl bir orman krallığında büyüdüğü için huzurlu bir hayata sahip olan Malefiz, görkemli siyah kanatlara sahip güzel, saf ve genç bir kadındır, ta ki bir zamanlar inandığı adam olan Stephan topraklarının düzenini tehdit edinceye kadar… Malefiz, topraklarının koruyucusu olur ama acımasız bir ihanete uğrayınca o saf kalbi taşa dönüşür. Onun bu kadar kin ve öfke dolu olmasının nedeni budur, Aurora'yı 100 yıllık bir ölüme mahkum etmesi de tüm bu çektiği acıların sonucudur... Bu lanetin hikayesini anlatan filmin yönetmenliğini Robert Stromberg üstlenirken, başrol Malefiz'i Angelina Jolie canlandırıyor. Genç prenses ise Elle Fanning oynarken kendisine kadroda Sharlto Copley, Miranda Richardson, Sam Riley, Kenneth Cranham gibi tecrübeli oyuncular eşlik ediyor.

MALEFİZ OYUNCULARI KİM?

  • Angelina Jolie
  • Elle Fanning
  • Vivienne Jolie-Pitt
  • Sam Riley
  • Juno Temple
  • Lesley Manville
  • Imelda Staunton
  • Sharlto Copley
  • Brenton Thwaites
  • Ella Purnell
  • Steven Cree
  • Isobelle Molloy
  • Hannah New
  • Michael Higgins
  • Jackson Bews
  • Eleanor Worthington Cox
  • Kenneth Cranham
  • Sarah Flind
  • Pax Thien Jolie-Pitt
  • Terri Douglas
  • Jo Osmond
  • Leo Suter
  • John MacMillan
  • Marama Corlett
  • Angus Wright
  • Oliver Maltman
  • Matt Hookings
  • Edd Osmond
  • Harry Attwell
  • Richard Summers-Calvert
  • Liam McKenna
  • Tim Treloar
  • Stephan Chase
  • Jamie Maclachlan
  • Daniel Westwood
  • Peter G. Reed
  • Gary Cargill
  • Mark Caven
  • Guy Potter
  • Chris Leaney
  • Matthew John Morley
  • James Hicks
  • Adam Bond
  • Peter Baykov
  • Lana Del Rey
  • Janet McTeer
  • Hermione Corfield
  • India Eisley
  • Peter Capaldi
  • Miranda Richardson

MALEFİZ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Fantastik türdeki Malefiz, 2014 yapımı ABD filmidir.

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