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MARSLI FİLMİNİN KONUSU NE? Marslı filminin oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini Ridley Scott üstlendiği 2015 yapımı Marslı filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Dikkat çeken hikayesi izleyici ile buluşturan film, aksiyon sahneleri nefes kesmeye hazırlanırken; Marslı filminin nerede, ne zaman çekildiğine dair merak edilen detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2023 Cumartesi 15:25 Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2023 Cumartesi 15:26
MARSLI FİLMİNİN KONUSU NE? Marslı filminin oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Marslı filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Marslı filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2015 yapımı macera filmi Marslı detayları haberimizde...

MARSLI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Mars gezegenine astronotların gönderildiği bir görevde, Mark Watney isimli astronot şiddetli bir fırtına sonrası öldü sanılarak ekibi tarafından terk edilir. Fakat Watney hayattadır ve kendisini Mars'ta yapayalnız bulur. Elindeki sınırlı olanaklarla, zekasını ve dayanıklılığını kullanarak dünyaya yaşadığına dair bir sinyal göndermeye çalışır. Milyonlarca mil uzakta NASA ve uluslararası bilim insanları durmaksızın bu 'Marslı'nın eve dönmesi için uğraşırken, ekip arkadaşları da tehlikeli bir kararın eşiğine gelecektir.

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MARSLI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER

  • Matt Damon
  • Jessica Chastain
  • Kristen Wiig
  • Jeff Daniels
  • Michael Peña
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