Haberler Magazin MAYMUNLAR CEHENNEMİ: ŞAFAK VAKTİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: ŞAFAK VAKTİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini Matt Reeves üstlendiği 2014 yapımı Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Dikkat çeken hikayesi izleyici ile buluşturan film, aksiyon sahneleri nefes kesmeye hazırlanırken; Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti filminin nerede, ne zaman çekildiğine dair merak edilen detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2023 Çarşamba 15:39 Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2023 Çarşamba 15:40
MAYMUNLAR CEHENNEMİ: ŞAFAK VAKTİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2014 yapımı aksiyon filmi Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti detayları haberimizde...

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: ŞAFAK VAKTİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Genleri değiştirilmiş, isyancı maymun Caesar'ın kaçışının üzerinden on sene geçmiştir. Genetik evrim geçirerek daha da zekileşen Caesar, kendisi gibi oldukça akıllı olan diğer maymunlarla birlikte büyük bir maymunlar ordusu kurmayı başarmıştır. Caesar'ın önderlik ettiği bu maymunlar, 10 yıl öncesinde yayılan ölümcül bir virüs salgınından kurtulmayı başaran bir grup insanla karşı karşıya gelir. Ve her iki türün de tek bir amacı vardır, yeni dünya düzenini oluşturan ve hükmeden taraf olmak!

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: ŞAFAK VAKTİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Andy Serkis
  • Jason Clarke
  • Gary Oldman
  • Toby Kebbell
  • Keri Russell
  • Terry Notary
  • Judy Greer
  • Kodi Smit-McPhee
  • Nick Thurston
  • Kirk Acevedo
  • Karin Konoval
  • Jocko Sims

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