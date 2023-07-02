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BUZ DEVRİ 3 FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Buz Devri 3 (Ice Age 3) filmi ne zaman çekildi, filmdeki karakterleri kim seslendiriyor?

Buz Devri 3 filminin konusu ve oyuncuları, ne zaman çekildiği araştırılmaya başladı. Sevilen filmin Türkçe dublajında hangi sanatçıların yer aldığı ve karakterleri kimin seslendirdiği ise merak edilenler arasında yerini aldı.Yönetmenliğini Carlos Saldanha'nın üstlendiği 'Buz Devri 3' filminin konusu, karakterleri seslendiren sanatçıların kim olduğuna dair detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2023 Pazar 11:02 Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2023 Pazar 11:07
BUZ DEVRİ 3 FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Buz Devri 3 (Ice Age 3) filmi ne zaman çekildi, filmdeki karakterleri kim seslendiriyor?

2009 yapımı Buz Devri 2, izleyicilerin en sevdiği animasyon filmlerden biridir. Yediden yetmişe birçok kişinin favorilerinden olan Buz Devri'nin konusu, oyuncuları, seslendiren sanatçılar ve filmin çekim yılına dair detaylar ise merak edilenler arasında yer almaktadır. İşte Buz Devri 2 (Ice Age 2) filmi hakkında merak edilenler...

BUZ DEVRİ 2 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Geçen onca zamana rağmen Scrat hala meşe palamudunun peşinden koşmaktadır. Mamut çiftimiz Manny ve Ellie ise ilk çocuklarının doğumunu heyecanla beklemektedir. Dinozor yumurtalarını kaçırıp kendine geçici bir aile kuran tembel Sid ise başını belaya sokmuştur. Başı dertte olan Sid'i kurtarmak için biraraya gelen kahramanlarımız, dinozorların gizemli dünyasına doğru yola çıkarlar.

BUZ DEVRİ 2 OYUNCU KADROSU

  • John Leguizamo
  • Carlos Saldanha
  • Ray Romano
  • Simon Pegg
  • Chris Wedge
  • Queen Latifah
  • Denis Leary
  • Karen Disher
  • Bill Hader
  • Joey King
  • Josh Peck
  • Maile Flanagan
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