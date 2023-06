MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ? 26 Haziran MasterChef All Star ana kadroya giren 11. yarışmacı belli oldu!

MasterChef All Star ile ilgili arama motorlarında yapılan sorgulamalar hız kazandı. Şimdiye kadarki tüm sezonlarda başarılı olan yarışmacılar, All Star'a girebilmek için ter döküyor. MasterChef All Star 14 Haziran'da başladı. Ana kadroya girmeye hak kazanan yarışmacılar sırasıyla Güzide, Suna, Eda,Batuhan, Rıfat, Sefa, Tanya, Esra, Eray ve Berker olmuştu. İşte 25 Haziran MasterChef All Star ana kadroya giren 11. yarışmacı...

MASTERCHEF ALL STAR KADROSUNA GİREN 11. İSİM KİM OLDU?

MasterCheff Türkiye All Star'da ana kadroya giren 11. yarışmacı SERGEN oldu.