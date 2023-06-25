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MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ? 26 Haziran MasterChef All Star ana kadroya giren 11. yarışmacı belli oldu!

Ekranların sevilen yarışması MasterChef All Star Türkiye'de heyecan devam ediyor. Son olarak heyecan dolu yemek yarışmasında ana kadroya giren 11. isim belli oldu. MasterChef'te ana kadroya giren 11. yarışmacının kim olduğu merak konusu oldu. Sevilen programda şimdiye kadar yarışmış seçili yarışmacılar, MasterChef All Star ana kadroya girebilmek için tekrar yarışıyorlar. Bu hafta 2021 yılı sezonunda yarışan yarışmacılar arasından seçme yapılıyor. Peki,MasterChef'te kim kazandı? 25 Haziran MasterChef All Star'da ana kadroya giren 11. yarışmacı kim oldu? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2023 Pazartesi 01:10 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2023 Pazartesi 01:20
MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ? 26 Haziran MasterChef All Star ana kadroya giren 11. yarışmacı belli oldu!

MasterChef All Star ile ilgili arama motorlarında yapılan sorgulamalar hız kazandı. Şimdiye kadarki tüm sezonlarda başarılı olan yarışmacılar, All Star'a girebilmek için ter döküyor. MasterChef All Star 14 Haziran'da başladı. Ana kadroya girmeye hak kazanan yarışmacılar sırasıyla Güzide, Suna, Eda,Batuhan, Rıfat, Sefa, Tanya, Esra, Eray ve Berker olmuştu. İşte 25 Haziran MasterChef All Star ana kadroya giren 11. yarışmacı...

MASTERCHEF ALL STAR KADROSUNA GİREN 11. İSİM KİM OLDU?

MasterCheff Türkiye All Star'da ana kadroya giren 11. yarışmacı SERGEN oldu.

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