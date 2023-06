MASTERCHEF ALL STAR 9. ANA KADRO YARIŞMACISI KİM OLDU? 23 Haziran MasterChef All Star kazanan yarışmacı belli oldu!

Masterchef 9. ana kadro yarışmacısı kim oldu son dakika araştırılıyor. Sevilen yemek yarışması programı Masterchef All Star sezonu ile ekranlara gelmeye devam ediyor. Ana kadroya giren 8 isim bir bir belli olurken 23 Haziran 2023 Cuma akşamı yayınlanan 10. Bölümde ise 9. Yarışmacı açıklandı. Ünlü şefler Danilo, Mehmet ve Ömür'ün istedikleri menüyü ve yaratıcı yemeği rakiplerinden daha iyi hazırlayarak en başarılı tabağa imza atan isim, 9. Önlüğün sahibi oldu. Geçmiş sezonun yarışmacıları, All Star ana kadrosuna girmek için tüm hünerlerini sergilemeye devam ediyor. Peki, Masterchef All Star kim kazandı, ana kadroya kim girdi, 9. Önlüğü kim aldı? İşte o isim ve detaylar.

MASTERCHEF ALL STAR 9. ANA KADRO YARIŞMACISI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye All Star, 23 Haziran 2023 Cuma akşamı 10. bölümüyle ekranlara geldi.

Programda bu akşamın kazanan yarışmacısı belli oldu. Ana kadroya giren 9. yarışmacı şeflerin puanlarına göre belirlendi.

Ana kadroya giren 9. yarışmacı ERAY oldu.