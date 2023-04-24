Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı! 24 Nisan 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, bu akşam da yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '24 Nisan Pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 24 Nisan 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman çekildi? Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

24 NİSAN PAZARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 24 Nisan Pazartesi akşamı saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlandı.

24 NİSAN PAZARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

12 - 15 - 45 - 62 - 74 - 84 Joker: 76 SüperStar: 50

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