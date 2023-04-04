SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? Survivor 4 Nisan dokunulmazlığı hangi takım aldı?

Survivor 2023 son bölümde mavi ve kırmızı takımlar 4. dokunulmazlık oyunu için parkurda kozlarını paylaştı. Zorlu oyunun ardından Survivor 2023 son bölümde neler olduğunu öğrenmek isteyenler Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı? şeklindeki sorulara cevap arıyor.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM ALDI?

Survivor dokunulmazlık oyununun ilk etabında kadın yarışmacılar zor oyunda kozlarını paylaştı. İlk turda kırmızı takım 8-2'lik skorla kazanan taraf oldu.

Kadın yarışmacıların ardından erkek yarışmacılar karşı karşıya geldi. Erkek yarışmacıların mücadelesinde ise mavi takım galibiyeti alan takım oldu.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kritik dokunulmazlık oyununda 2. turun sonunda her iki takımın da 1'er etap kazanması sonrası oyun en iyiler etabına taşındı. En iyiler oyununda KIRMIZI TAKIM kazandı ve dokunulmazlık ile ödülün de sahibi oldu.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor son bölümde dokunulmazlığı kaybeden mavi takım kendi içinde yaptığı oylamayla haftanın 4. eleme adayını belirledi.

Oylamada adı çıkan yarışmacı ve en fazla oyu alan ALPER eleme adayı oldu.